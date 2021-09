Jak dlouho se fotbalu věnujete, kde jste začínal a jakými týmy jste prošel?

Asi od šesti let, kdy mě rodiče přivedli na nábor do přípravky Jablonce. Po přechodu z jabloneckého dorostu jsem strávil jedenáct let v Železném Brodě, dále jsem působil v Rychnově, ve Mšeně a nyní jsem na Pěnčíně.

Na jakém postu hrajete?

Jsem univerzál, ovšem nejčastěji hraji na pozici středního defenzivního záložníka.

Ve kterém týmu to bylo zatím nejlepší, na který rád vzpomínáte?

Každý tým měl něco svého, a asi mohu s klidem říct, že moc rád vzpomínám na působení ve všech z nich.

Jak dlouho hrajete v Pěnčíně?

Velmi krátce, od tohoto léta.

Letos se organizace pěnčínského fotbalu změnila, jaký to mělo přínos a má to i nějaké zápory?

Zatím vše hodnotím velmi kladně. Je vidět, že se zde pro fotbal žije a dělá maximum možného.

Jak se podařilo hráčům navzájem sehrát, myslím těm, co přišli ze Mšena a těm, kteří zůstali?

Vzhledem ke skutečnosti, že se s kluky z Pěnčína dlouhodobě známe, bylo sehrání naprosto v pohodě a proběhlo bez větších potíží. Jsme jeden tým. Ke každému zápasu přistupujeme s pokorou a s respektem ke kvalitě soupeře. Je to sice fráze, ale každé utkání začíná za stavu 0:0, a je jen na naší předvedené hře a odevzdaném výkonu, jak dopadne konečný výsledek. S tím jdeme do každého utkání.

Máte nějaký zápas, na který rád vzpomínáte?

V současné situaci jsem hlavně rád za každé utkání, které můžeme odehrát. Poslední dvě nedohrané sezóny byly velmi složité, takže si vážím hlavně možnosti být stále na hřišti.

A nějakého trenéra, který byl fajn?

Zažil jsem již celou řadu trenérů a od každého z nich jsem si něco odnesl. Již čtvrtou sezónu hraji pod trenérem Procházkou, jeho pohled na fotbal mi je velmi blízký a hra pod ním mě baví.

Sledujete také fotbalové zápasy FK Jablonec? Kterému týmu z první ligy fandíte?

Kromě svého působení na Pěnčíně trénuji žáky ve FA Jablonec, takže Jablonci samozřejmě fandím.

Myslíte, že Jablonec bude v lize UEFA úspěšný? Kam až se podle Vás probojuje?

Utkání s Kluží i v předkolech evropských pohárů ukázalo, že Jablonec herní kvalitu jednoznačně má, musí ovšem udržet nasazení a koncentraci po celou dobu utkání. V předešlých zápasech měl Jablonec pasáže, kdy nebyl aktivní a soupeř ho trestal, anebo k tomu byl velmi blízko. Pokud se tomu vyvaruje, pevně věřím a doufám, že se probojuje do jarních bojů.

Jak se fotbal změnil od té doby, kdy jste ho začal hrát po současnost?

Fotbal se stále vyvíjí, je kondičně náročnější, silovější a rychlejší. Sledují se stále jiné a nové parametry hry a to mě jako hráče i jako trenéra moc baví.

Jaký jste na hřišti typ, klidný a rozvážný nebo spíš energický, adrenalinový, který se hned rozčílí?

Myslím, že většina spoluhráčů a známých by mě hodnotila jako klidného, slušného a vstřícného, na hřišti se snažím hodně mluvit, být v centru dění, ovšem jsem schopen své emoce kontrolovat.

Co se vám na současném fotbale, jak v nižších tak ve vyšších soutěžích líbí a co ne?

Jsem nešťastný z faktu, že kvalita soutěží povážlivě klesá. Jen těžko se dá srovnat úroveň letošního krajského přeboru s tím před deseti lety. Vidím to hlavně na hráčích, kteří přichází třeba i z ligového dorostu, a ti na to bohužel nestačí.

Měl jste nebo máte svůj fotbalový vzor?

Ano, rád jsem sledoval Dennise Bergkampa a Tomáše Rosického.

Proč si myslíte, že by měli kluci umět hrát fotbal, co Vám dal a vzal?

Každý kolektivní sport vytváří a formuje osobnost dětí, pomáhá zlepšovat sociální inteligenci a různé formy a možnosti spolupráce. Prostředí ve fotbale není čisté, ovšem samotná hra je sama o sobě perfektní.

Jak hodnotíte použití VARU ve fotbale?

Beru to tak, že využití nových technologií může fotbalu pomoci. Zároveň ovšem platí, že VAR musí být buď všude, nebo nikde, nikoliv jen na vybraných utkáních. To není spravedlivé. Vidíme to i v zápasech naší první ligy.

Máte v plánu ještě přestoupit, když se ozve nějaký tým?

Pro mě je důležité, aby mě fotbal nadále bavil a naplňoval. A to se teď daří. V tuhle chvíli jsem na Pěnčíně spokojený.

A zvládne Pěnčín vyšší soutěž, když postoupí?

Nerad bych předbíhal. Jsem přesvědčen, že na Pěnčíně máme kvalitu, která by se ve vyšší soutěži neztratila. To dokazujeme v probíhající sezóně a potvrdili jsme si to i v zápasech letní přípravy, kdy jsme hráli vyrovnaná utkání proti soupeřům právě z vyšších soutěží. Naším cílem je jednoznačně vítězství v 1.A třídě a postup do krajského přeboru.