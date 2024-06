„Jsme zachráněni. Do zápasu jsme šli s vědomím, že i přes to, že hrajeme proti třetímu týmu tabulky, jsme si věřili jako favorité. Věděli jsme také, že soupeř nepřijel v nejsilnější sestavě, protože jim chyběli dva klíčoví hráči, takže jsme tušili, že budou oslabeni. A to se v průběhu zápasu potvrdilo. Od první minuty jsme měli utkání pod kontrolou a i když jsme prohrávali 1:0, poločas jsme nakonec vyhráli 3:1. Bylo tam mnoho šancí i pološancí. Kluci dostali v kabině pochvalu a nakonec jsme vyhráli 5:2. Ale Plavy hrály celý druhý poločas v deseti, protože neměly nikoho na střídání a došlo k zranění. Za druhý poločas si naši kluci pochvalu nezaslouží. Už to jen dohrávali, ale nepovolili. Druhý poločas nebyl kvalitní, ale hlavní úkol jsme splnili a to bylo získání tří bodů a záchranu. Doufám, že v příští sezoně se už s těmito problémy potýkat nebudeme. A hlavně doufám, že do Železného Brodu přivedeme nějaké posily, abychom v některých zápasech nemuseli improvizovat s hráči, kteří už třeba ani nehrají. Další zápas hrajeme v Harrachově. Ten hraje tuto půlku sezony velmi dobře. Je nyní jedním z nejlepších týmů. Vím, že to nebude jednoduché, ale chtěli bychom bodovat. Tuto sezonu máme doma 23 bodů a venku jsme získali pouze 3 body. Takže bychom chtěli ten počet alespoň trochu venku vyrovnat,“ má v plánu trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

„Utkání dopadlo asi tak, jak mělo. Nesešli jsme se na zápas v plné sestavě. Navíc se nám v prvním poločase zranili dva hráči, takže druhý poločas jsme museli odehrát jen v deseti lidech, protože jsme neměli další náhradníky. Domácí tým si chtěl asi zajistit, že nesestoupí, tak si posílili sestavu o hráče z áčka, konkrétně Šefra. Kvalita na jejich straně byla znát. I když jsme do zápasu vstoupili dobře a vedli jsme 1:0, bohužel jsme za tři čtyři minuty dostali gól a bylo to 1:1. Pak už jsme byli tím horším a do druhého poločasu jsme šli s defenzivní taktikou, abychom nedostali vysokou porážku. V deseti lidech to bylo proti nim těžké, ale částečně se nám to podařilo. Teď máme doma Smržovku,“ dodal kouč Plavů Jaroslav Pekelský.

Desná – Harrachov 4:3 (0:1)

„Od úvodu utkání se obě mužstva snažila o útočný fotbal, nebezpečnější byli hosté, ale jejich špatné řešení situací v našem vápně, kvalitní zákroky Doležala v brance a pak nás ve 34. minutě po střele Pešata zachránilo břevno. Hosté se dočkali až ve 36. minutě, když se po chybě v naší rozehrávce trefil z otočky na hranici vápna Kyncl a stanovil skóre prvního poločasu 0:1.

Do druhé půle jsme nastoupil s odhodláním zvrátit stav utkání, ale hosté v 52.minutě zvýšili na 0:2, když se po rohu opět trefil hlavou Kyncl. Domácí bojovali a v 70. minutě potáhl balon po pravé straně Sekanina, na jeho přesný centr si naběhl Pfeifer a netradičně hlavou snížil na 1:2. Bohužel místo očekávaného tlaku na vyrovnání skórovali opět hosté v 73. minutě, když střelu z poza vápna vyrazil Doležal jen před sebe a nehlídaný Kyncl dovršil svůj hattrick 0:3.

Pomalu jsme se nadechovali k závěrečnému tlaku, začali hrát jen na tři vzadu a odměnou byla fantastická desetiminutovka, když jsme obrátili stav utkání na konečnou výhru 4:3. V 80. minutě uvolnil Rimský kolmicí středem hřiště nabíhajícího Raise do vápna, ten mazácky proměnil na 2:3. O minutu později se uvolnil na pravé straně opět Sekanina a našel ve vápně nabíhajícího Hlouška, který srovnal hlavičkou přesně k tyči skóre na 3:3. V 86. minutě po centru z levé strany do vápna se na hranici vápna nedohodli obránci a brankář hostů, toho využil Poselt, který střelou rozhodl o naší výhře 4:3,“ okomentoval průběh utkání vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

„Jsem naštvaný, vedli jsme 3:1 a výsledek byl 4:3. Měli jsme pěkně rozehraný zápas a během pár minut jsme dostali tři góly. Po zápase jsem jim poděkoval, praštil dveřmi a šel jsem domů. Teď nás čeká doma Železný Brod B,“ dodal vedoucí hostujícího Pavel Dolenský.



Přepeře B – Lučany A 1:8

„Zápas se nám vůbec nepovedl. Už je to prostě tak, že brankář není, lidé nejsou a nikdo nechce hrát. Předvedli jsme ostudné výkony. Prostě v předposledním zápase dostat doma osm gólů, to jsem v životě snad nikdy neviděl. Takhle se mi to nikdy nestalo. Inkasovat osm gólů od předposledního týmu, který má průměr asi necelé dva góly na zápas za celou sezónu, a my si od něj necháme dát osm. Uvidíme, jak se dohodneme na novou sezónu a jak to u nás vůbec dopadne. Tak uvidíme, jestli se nějak dohodneme. Léto ukáže, rozhodne,“ zdůraznil vedoucí týmu Martin Kvapil.

Držkov – Albrechtice 2:1 (1:1)

„Myslím, že jsme neměli žádnou velkou převahu. Oni měli šance, ale neproměnili je. My jsme pak dali gól na konci a vyhráli, ale se štěstím. Hrál se pohodový, klidný fotbal,“ řekl k zápasu za Držkovské Tomáš Čížek.



Zásada – Jablonec nad Jizerou 1:0 (1:0)

„Kdybychom proměnili polovinu šancí, tak je to 5:0. Co se týče hry, nebylo to úplně špatné, ale šance jsme proměňovali špatně a velmi mnoho jich jsme neproměnili. Takže se dá říct, že jsme celý zápas kontrolovali, ale velmi, velmi, velmi mnoho šancí jsme neproměnili. Nakonec jsme rádi, že jsme vyhráli 1:0. My už teď budeme hrát všechno doma, tento víkend Pěnčín,“ dodal kapitán Zásady Martin Kotyza.

Turnov B – Pěnčín B 4:2 (1:2)

„Měli jsme problém sestavit tým, protože máme hodně zraněných. A tým hrál den předtím a také nemá moc hráčů, takže nám nepřišel nikdo na pomoc. Kromě Marka , který přišel až ve druhém poločase. Hosté na nás vlétli hned od začátku. Udělali jsme chybu, ztratili míč vpředu a po rychlé kombinaci, jsme dostali gól. Takže překonali našeho brankáře hlavičkou. V brance chytal dorostenec, který byl tři měsíce nemocný, takže nebyl ve formě. Měli jsme tam dva dorostence, kteří měli ráno zápas, to bylo složité. Podařilo se nám ale brzy vyrovnat, když Pařík netrefil míč ve vyložené šanci, ale ten se odrazil od dorostence a lobem překonal brankáře Uhlíře. Nikdo nepochopil, jak se míč dostal do branky, ale prostě to byl vysoký míč, který zapadl do sítě. Takže to bylo 1:1. Ale ve 26. minutě dali soupeři znovu gól po hezké akci. Myslím, že to byl Benda, který udělal kličku brankáři a z úhlu dal gól na 2:1. Poté jsme měli asi čtyřikrát šanci sami na brankáře, ale, bohužel, jednou Pařík přestřelil bránu i s brankářem. Takže poločas skončil 1:2. Ve druhém poločase jsme udělali střídání, Marek, který přišel, dal gól hned po minutě na hřišti a vyrovnal na 2:2. Poté soupeři začali ochabovat, protože máme mladý tým a oni už tak mladí nejsou, tak začali ztrácet. Rozkovec, který v prvním poločase neproměnil tutovku, dal gól zblízka na 3:2. Soupeři se snažili vyrovnat, ale my jsme v otevřené obraně dali další gól. Další střídání se povedlo, šel tam Havel, který také měsíc marodil, a dal gól na 4:2. Podle lidí, co tam byli, to byl dobrý fotbal. Na další zápas jedeme do Lučan. Viděl jsem, že teď vyhráli 8:1, takže nevím, co nás tam čeká. Jsme v klidném středu tabulky, kluci, kteří přicházejí do dospělého fotbalu, si vedou dobře,“ zdůraznil trenér Turnova Karel Vodrážka.

Smržovka – Jilemnice 0:5 (0:2)

„Řekl bych, že jsme se trochu nechali ukolébat jejich hrou, ale v prvním poločase to rozhodla naše dvouminutovka kolem třicáté minuty, kdy jsme dali během minuty dva nádherné góly a prakticky bylo po utkání. Takže v poločase jsme vedli 2:0. V druhém poločase museli domácí otevřít hru a tlačit se do útoku, což byla voda na náš mlýn. Dokázali jsme potrestat jejich chyby, když jejich obránci nestíhali naše rychlé hráče, a my jsme přidávali jeden gól za druhým a nakonec to skončilo 0:5. Utkání mohlo skončit klidně 9:3, protože i domácí měli své šance," řekl k utkání trenér Jilemnice Aleš Skalický.