Vytrvalé deště a silný vítr zrušily všechny zápasy okresního fotbalového přeboru na Jablonecku. Na zrušení se týmy dohodly, jak potvrdil Oldřich Churý z OFS Jablonec nejen kvůli počasí a špatnému stavu hřišť, ale také s ohledem na zdraví hráčů a nebezpečí úrazu.

V neděli od 17 hodin se na hřišti v Malé Skále mělo hrát utkání okresního přeboru mezi Kokonínem a Smržovkou B. Hřiště leží jen několik desítek metrů od Jizery. Zatopení, pokud by se situace na Malé Skále zhoršovala, by určitě hrozilo.

„Měli jsme ještě v sobotu brigádu a uklidili jsme všechno, co by mohla voda poškodit nebo odnést, pokud by nám zaplavila hřiště. Už jsme takovou situaci zažili. Proto jsme chtěli být tentokrát připravení. Trávník je promáčený, uvidíme, jestli se Jizera zvedne natolik, že by náš areál zaplavila. Doufejme, že ne,“ řekl v neděli v poledne hráč Malé Skály Lukáš Kopecký.

Řešením některým zápasů se zdála být hřiště s umělým povrchem. Ale vzhledem k soustavnému dešti, který by mohl ohrozit zdraví hráčů, nechtěly týmy hrát ani na umělce.

Stejná situace platila i pro utkání I. A třídy. Na umělce v Břízkách se měly v neděli od 10,15 potkat mužstva Mšena a Vesce. Ještě v sobotu navečer s utkáním počítaly.

„Dohodli jsme se až v neděli ráno, když jsme viděli, jak vytrvale prší. Hrát jsme měli sice na umělce, ale vzhledem k tomu, že hrozila zranění nebo onemocnění hráčů, dohodli jsme se s předsedou TJ Slovan Vesec, že zápas odehrajeme v jiném termínu,“ potvrdil trenér mšenského áčka David Ryšavý.

Utkání I. B třídy východ mezi Lučany a Harrachovem nabízeli hosté odehrát na harrachovské umělce, která byla připravená a místní hráči počítali s tím, že se hrát bude.

Lučany daly ale přednost posunutému termínu, který je až 16. listopadu. Záležet bude na rozmarech počasí. Může se stát, že hřiště v Lučanech bude zasypané sněhem. Pak nezbyde, než na umělku v Harrachově, případně v nedaleké Desné, přistoupit.