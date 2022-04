„To je také bývalý ligový hráč, který hrál v Příbrami a několik zápasů odehrál i v Jablonci. Má dobře nastartovanou kariéru a dovedu si představit, že se ještě posune do vyššího fotbalu. Má na to, aby ho hrál. A ten v sobotu do zápasu nastoupí. V pátek jsem na předzápasovém tréninku určil sestavu. Je to pro nás první jarní utkání. Chceme postoupit, ale jdeme do zápasu s pokorou. Říkal jsem klukům, že se budeme na hřišti chovat slušně, nepovyšovat se, nebudeme machrovat, ale chceme soupeře utahat a nasypat každému co nejvíc. Kluci si jsou vědomí, že bychom mohli s tímhle kádrem soutěž vyhrát. A problém by neměl být ani v krajském přeboru,“ dodal Procházka.

Kanonýr víkendu Obršlík dal za Mšeno v prvním zápase pět gólů

Hrající manažer týmu Adam Pelta k Markovi říká:„Od Máry si slibujeme, že nám zkvalitní obrannou fázi, hlavně rozehru. A myslím, že nám pomůže i v útočných standardkách. Jeho předností je rychlost a perfektní timing na skluz i výskok. Bude pro nás velkou posilou a zvýší nám konkurenci v zadních řadách.“

Fanouškům Pěnčína hráči vzkazují, že utkání se mimořádně hraje v sobotu 9. dubna na Mozartovce. Výkop je v 15 hodin. Důvodem je zatím nekvalitní povrch hřiště v Pěnčíně, na kterém ještě před několika dny ležel sníh. „Máme tam hrát další zápas už příští týden s Doubím. A to chceme, aby už byla hrací plocha kvalitní. Fanoušky tedy tentokrát zveme na Mozartovku.“