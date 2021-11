Hrádek nad Nisou po hattricku Davida Chmátala zvítězil 4:0 na hřišti TJ Sokol Rovensko pod Troskami.

Hejnice – Turnov 1:4 (0:1)

Dva góly Petra Havla pomohly k výhře lídra tabulky v Hejnicích 4:1. Mužstvo už nevedl dosavadní trenér Emil Šafář, jenž se v minulém týdnu dohodl s vedením klubu o ukončení spolupráce. „Nešlo jen o výsledky z posledních zápasů, prostě těch věcí bylo víc, ale já bych to nerad komentoval,“ uvedl Šafář.Na jeho pozici usedl dosavadní asistent Michal Jíra. „Ty poslední zápasy byly složitý, nepovedly se, bylo to na něj moc a tak mužstvo zatím povede jeho asistent. Čeká nás už jen jedno kolo v Desné, pak se bude hledat další řešení,“ řekl sportovní manažer lídra tabulky Petr Koubus.Zápas v Hejnicích jeho tým zvládl. „Mohlo to být jednodušší a víc pod kontrolou, pokud by se nám povedlo využít více než jednu z pěti šancí. Když domácí na začátku druhé půle vyrovnali, tak nám nebylo hej, ale naštěstí nás rychle uklidnila druhá branka a pak jsme to zvládli už bez potíží.“

FK Železný Brod – Velké Hamry B 1:1 (1:0)

Po prohře v Hrádku čekal v posledním zápase podzimu na brodské áčko velmi silný tým rezervy Hamrů, který před tímto zápasem ztrácel jen dva body na lídra krajského přeboru Turnov. Zápas se hrál díky podmáčené trávě na umělce a jak se ukázalo byla to výhoda domácího týmu. Přesto hosté ukazovali kvalitu i na malém prostoru a Brod přehrávali. Byly k vidění šance hostů a Brod odolával jen díky podzimnímu objevu v brance domácích. Ve 41. minutě otevřel skóre zápasu hostující Javůrek. Domácí Šimek pak krásným lobem přehodil brankáře a v 76. to tak bylo 1:1. Za Brod vedoucí týmu Jaroslav Kletečka: „Hosté se po stavu 1:1 snažili, ale náš srdnatý výkon byl již nad jejich síly vstřelit další gól. Získali jsme tak velmi cenný bod, který završil náš celkem dobrý podzim. K vidění byl celkem pěkný zápas proti velmi kvalitnímu soupeři.“

Za hostující Hamry asistent trenéra Rudolf Říha: „Podali jsme celkem dobrý výkon. Naše hra nebyla špatná, ale spálili jsme hodně šancí, proměnili jsme jenom jednu. Soupeř nás pak v závěru utkání potrestal. Ztratili jsme dva body. Bylo to zklamání naší vinou, neproměňovali jsme šance. Utkání si společně vyhodnotíme. Od třicátého listopadu už začínáme trénovat na novou sezónu.“

Skalice u České Lípy – Desná 11: 0 (5:0)

„Frustrující podzim zakončený ostudou, tak by se dala popsat podzimní část krajského přeboru pro náš tým,“ zhodnotil duel s druhým mužstvem tabulky vedoucí třináctého týmu Petr Kopal.

Rovensko pod Troskami – Hrádek nad Nisou 0:4 (0:2)

„Čekali jsme těžký zápas, těžký teren, ale naštěstí jsme soupeře k ničemu nepustili a podařilo se nám dát do poločasu dvě branky a ve druhém přidali další dvě. Jsme spokojení, gólů jsme mohli dát i více,“ komentoval zápas předseda vítězného celku Ondřej Holeček a chválil hvězdu zápasu: „David Chmátal je šikovný, mladý 21letý kluk, jsme rádi, že se mu daří,“ dodalšechny tři elitní týmy v krajském přeboru libereckého regionu vyhrály. Na vítěznou vlnu už se po změně na trenérském postu vrátil vedoucí Turnov, který vyhrál 4:1 v Hejnicích.

KANONÝŘI:

20 – Jakub Beneš (Turnov) 2020 – Jakub Beneš (Turnov) 2015 – Ondřej Michálek (Višňová)13 – Tomáš Polívka (Hrádek nad Nisou)11 – Karel Kaňkovský (Skalice u České Lípy)10 – Daniel Drahoňovský (Lomnice nad Popelkou, Tomáš Mazánek (Frýdlant)9 – Martin Syrovátka (Velké Hamry), Michal Nosek (Frýdlant)