/SERIÁL/ Českolipský Deník si pro své čtenáře během dlouhé fotbalové pauzy připravil zajímavý seriál. Postupně budeme navštěvovat kabiny týmů z Českolipska, které hrají krajské soutěže. Tentokrát jsme se podívali do kabiny týmu Lokomotiva Česká Lípa, který hraje I.B třídu.

Dan Kliment aktuálně kope za českolipskou Lokomotivu. | Foto: soukromý archiv

Českolipská Lokomotiva je aktuálně na první místě krajské I.B třídy. Jenže do všeho zasáhl koronavirus, restart nižších soutěží se odkládá. Jedním z hráčů základní sestavy Lokotky je Dan Kliment, který by si rád vyzkoušel i náročnější soutěž. Zároveň ale přiznává, že je v Lokomotivě spokojený a klidně by tady dohrál svou aktivní kariéru.