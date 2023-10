„Dozadu špatně bráníme. Jeli jsme jen s jedním náhradníkem. Hrálo se na těžkém terénu. Prohrávali jsme 1:0, pak jsme vyrovnali. Další gól, který jsme dostali, byl takový záhadný. Nakonec se rozhodčí i omluvil. Stane se to. Pak to najednou bylo 3:1 a bylo po zápase. Naše obranná fáze zezadu je špatná. Za týden už si oddychneme, že je konec. Ale hrajeme doma derby s Košťálovem. Nejsme teď ovšem v úplně dobrém rozpoložení," řekl za Lomnici vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.

Skalice – Košťálov 1:0 (1:0)

„Prohráli jsme zase o gól. První poločas byl kolotoč, ještě po zápase se klukům motaly hlavy, bylo to hodně rychlé. Domácí hráli dobře. Ale, kdybychom měli víc štěstí, mohli jsme odjet aspoň s jedním bodem. Ve druhém poločase už to bylo vyrovnané. Příští týden nás ještě čeká derby „za kopcem“ v Lomnici. A pak už oslavíme konec podzimní sezóny," plánuje za Košťálov trenér Karel Janata.

Lomnici čekají zápasy pravdy. V Sedmihorkách se rozstřílel Randák

Železný Brod A – Chrastava 1:3 (0:2)

"Začátek nám zase utekl. Jako vždycky, dvě chyby na začátku, které nás stály dva góly. Chrastava se dostala na koně, byla lepší. Přemýšlíme, co udělat, aby se naši kluci probrali už od začátku. Šance jsme měli, góly jsme nedali, naopak jsme inkasovali třetí. Celý podzim řešíme to, že prohráváme od začátku zápasu. Když jsem se nad tím zamyslel, tak z dvanácti utkání jsme jen třikrát na začátku vedli. Podepisuje se to na hráčích i výkonech, stoupá nervozita. A nebudu brečet nad rozhodčími, ale, bohužel, v tomto zápase jsme měli kopat penaltu. Poslední kolo hrajeme s Rapidem, ale ne Vídeň, jen Liberec," zdůraznil trenér Brodu Milan Mayer.



Velké Hamry B – FC Pěnčín A (JN) ODLOŽENO

Sedmihorky – Rapid Liberec ODLOŽENO