2X Vosecký, Rudolf, Svrček, Javůrek - Michálek

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Byla to jednostranná záležitost. Podali jsme slušný výkon. Jediné, co mohu hráčům vytknout, že jsme hodně zahodili. Pro soupeře je to milosrdná porážka, mohlo padnout i víc gólů. S výkonem jsem dnes spokojený.“

Pěnčín A – Skalice 7:0 (1:0)

2x Štemberk, Šedý, Bína Vébr, Pour, Patka

trenér Pěnčína Emil Šafář:

„Dnes jsme ukázali Skalici kvalitu a sílu mančaftu. Poprvé jsme hráli v domácím prostředí. Počasí nepřálo, ale podmínky jsme měli výborně připravené. Skalici jsme měli co vracet z podzimu. Myslím, že se nám povedlo všechno tak, jak mělo. Od první minuty jsme si šli jak za výkonem, tak za výsledkem. Měli jsme hned v první, druhé a čtvrté minutě příležitosti, pak měl jednu i soupeř. Ale pak už jsme dali na 1:0, tak skončil i první poločas. Ve druhém už jsme měli výbornou osmiminutovku, hned dvě gólové příležitosti a pak během devíti minut jsme dali čtyři góly. Měli jsme soupeře tam, kde jsme ho chtěli mít. V deštivém počasí přišli i fanoušci, tak doufám, že jsme jim udělali radost. Náš výkon byl dobrý, soupeře jsme v druhé půli úplně přehráli, do ničeho jsme ho nepustili. A to jsme ještě neproměnili penaltu. Skalici máme znovu za 14 dnů v Poháru Libereckého kraje, takže doufám, že jsme si ještě nějaké góly nechali v rezervě. Hrajeme ve středu 10. května doma.“

Rovensko p, Tr. - Železný Brod A 1:2 (0:0)

Glod – Makula, Jíra

Za Brod trenér Milan Mayer:

„Mám velkou radost z výhry, povedlo se to, co jsme chtěli. Byla to bitva z obou stran. První poločas byl bez šancí, do druhého se nám nepovedl nástup a dostali jsme na 1:0 a soupeř byl asi deset minut lepší. Mohl zvýšit i na 2:0, ale jeho šanci jsme přežili. Rozhodující faktor byl, když náš střídající útočník se dostal za obranu, brankář soupeře ho fauloval mimo pokutové území a dostal červenou kartu. Dostali jsme výhodu přímého kopu, ten jsme využili a vyrovnali na 1:1. Soupeř posledních dvacet minut hrál v deseti, bránil, podnikal rychlé brejky, ale přestáli jsme je.“

Pak přišla 93. minuta a další přímý kop, který střídající brankář soupeře míč vyrazil na roh. A přímo z rohu se brodskému hráči podařilo vstřelit míč tak, že si ho gólman srazil do vlastní brány. A to byl konec utkání. Tři body hosté brali. Právem je trenér chválil za bojovnost a nasazení, protože to byl rapidní rozdíl oproti utkání s Lomnicí. Na týmu trenéra Mayera bylo tentokrát vidět, že prohrát nechce. Brodští bojovali a rvali se o každý balón a o každý souboj.

„To byl hlavní rozdíl mezi posledními dvěma zápasy. Ve středu si na tréninku připomeneme, co už ode mne slyšeli před tímto zápasem a co je důležité. Kluci si musí srovnat v hlavě, co chtějí, jestli si jen zahrát nebo se udržet v krajském přeboru. Pak to bude bolet, musí podstoupit každý souboj, bude to bitva o každý gól a každý bod,“ zdůraznil kouč Brodu.

Jeho tým teď čekají dva těžké zápasy, ve kterých budou chtít Brodští získat i byť jen jeden bod. Ve středu v 17,30 dohrávají ve Velkých Hamrech a v sobotu přivítají vedoucí tým soutěže, Pěnčín.

„Můžeme jen překvapit, stát se může cokoli, kluci musí bojovat a nevzdávat to předem, kvůli tomu, že soupeř má víc bodů. Každý se dá porazit, takový je sport.“

Lomnice n.P. - Frýdlant 1:1 (0:1)

Mohamet Shemata – Coufal

Vedoucí domácího týmu Zdeněk Baudyš:

„Je zázrak, že ještě bodujeme v krajském přeboru. Se sestavou, v jaké jsme se dnes sešli…Náš nejlepší hráč Aleš Gauman je stále nemocný. Další hráč kvůli operaci kolena také dlouhodobě nehraje, klíčový hráč v útoku má natržený sval, ale dnes chvíli hrál. A Jan Fedorko, nejlepší náš střelec, dostal už v Sedmihorkách červenou kartu. Na hrotu nastoupil, aby nám pomohl, Lukáš Heřmanský viceprezident Českého lyžařského svazu ve svých jednačtyřiceti letech. Láďa Martinec, další hráč, který pomohl a jinak hraje okresní přebor. Proto beru dnešní bod jako zázrak. Kdybychom byli všichni, tak bychom hráli jinak a bylo by to zajímavější. A v tabulce taky, určitě bychom víc tlačili na Pěnčín i na Sedmihorky. Jsme pátí, ale všechno je hratelné. Příště jedeme do Višňové, vrátí se nám dva hráči z dovolené. Mohli bychom na tom být o něco lépe.“

Sedmihorky – Stráž p. R. 5:3 (2:2)

branky: 2x Žabokrtský, Ložek, Močkovský, Randák – Müller, Komárek, Špinák (pen.)

trenér Sedmihorek Pavel Šafář:

„Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme to dotáhli. To bylo dobře. V rámci možností jsme hráli slušně. Za vítězství jsem rád. A jsem rád hlavně za to, že už končí série, ve které jsme během patnácti dnů odehráli pět zápasů. Teď mají kluci pět dnů volno. Dnes už to bylo „přes závit“. Jsem rád, že jsme utkání zvládli výsledkově, herně to nijak oslnivý nebylo. Ale tři body se počítají. Trénovat před dalším utkáním budeme až ve čtvrtek a v pátek. V neděli ráno v 10 hodin pak hrajeme ve Skalici. Prohrála teď s Pěnčínem, ale s ním prohrává skoro každý, ten je tak trochu „odskočený.“ Teď se potřebujeme dostat z tohoto čtrnáctidenního, unavného kolotoče. Únava už byla v dnešním zápase znát. Ale i to jsme přežili bez zranění. Musíme se dát dohromady a zvládnout druhou část sezóny. Do teď to byl záhul!“