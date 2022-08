Rovensko – Studenec 4:1 (1:1)

Za domácí asistent trenéra Marek Náhlovský: „Fotbal to byl dobrý, Studenec první poločas lepší, hosté měli šance, dali tyčku, náš gólman dvakrát vychytal dvě soupeřovy tutovky. Ten ale hrál opravdu dobře. Dali jsme gól po krásné akci. Náš klíčový hráč, dorostenec Drozen, dal gól a ještě na dva přihrál. Pro nás to bylo pěkné utkání, velký úspěch. Hlídáme si soupeře ke konci tabulky, aby byli vždycky za námi. Zápas sledovalo možná čtyři sta fanoušků, hodně jich přijelo ze Studence. Další utkání nás čeká za týden zase doma, přijede Pěnčín.“



FC Pěnčín (JN) – Lomnice n.P. 4:3 (2:1)

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Měl jsme zápas pod kontrolou, prosadili jsme se i střelecky, ze standardek. Jen v závěru jsem dal příležitost mladým klukům a trochu se mi to málem nevyplatilo. Dostali jsme gól na 4:2 a pak ke konci ještě z odkoplého balónu, spadlo nám to na ruku, z penalty jsme dostali na 4:3. Měli jsme ještě další dvě břevna. Zápas jsme měli dohrát chytřeji. Když jsem dal do hry mladé kluky, tak jsem věřil, že už to máme pod kontrolou. Kluci musí dostat ale příležitost, aby věděli, co a jak v takovém zápase. Je to naše první vítězství. Teď jedeme do Rovenska. Tam to trochu znám, mají dobré hřiště, těšíme se tam. Chceme na tento výsledek navázat. Ale vyhrávat chce každý.“



Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Poprvé jsme prohráli. Věděli jsme, že domácí měli po dvou kolech bod, takže pro ně jiná varianta než výhra neexistovala. Mančaft mají hodně kvalitní. Čekali jsme těžký zápas. Do zápasu jsme vstoupili méně svižně, dostali jsme gól ze standardní situace na 1:0, když jsme nepokryli hlavičkujícího hráče. Potom jsme ve 40. minutě vyrovnali, ale do poločasu jsme to neudrželi a dostali jsme gól zase ze standardní situace. Do druhého poločasu jsme věděli, co děláme špatně, ale taky jsme špatně do druhé půle vstoupili a dostali jsme za sedm minut dva góly. Tím pádem bylo rozhodnuto. Dali jsme sice pak až na 4:3, udělali jsme zápas zajímavým a domácí se trochu strachovali do poslední minuty o vítězství. Na vyrovnávací gól ale už nebyl čas. Podali jsme výkon se ctí, určitě jsme si sami nepomohli, v první půli jsme nebyli moc ukáznění. Víc jsme se věnovali protestům a rozhodčím než hře. Ve druhé půli už to bylo v pořádku a 4:1 se těžko otáčí. A chyběli nám tři hráči, z toho dva ti nejlepší. Obstáli jsme se ctí. Příští týden máme Sedmihorky, to bude zajímavé utkání.“



Sedmihorky – Velké Hamry B 3:0 (0:0)

Za domácí Pavel Šafář: „V prvním poločase byly Hamry lepší, my jsme se na útočné polovině nedostali do těch situací, do kterých jsme chtěli. Ve druhém se to otočilo tu naši hráči odehráli velice dobře, byli herně lepší a přidali jsme k tomu tři góly. Za mne velká spokojenost. Soupeř bude asi patřit do nejlepší trojky, hrál velice dobře, hráči vědí, co mají hrát, kondičně byli připravení velice dobře. Pro nás to byl zatím nejtěžší soupeř.“

Trenér Hamrů Rudolf Říha: „První poločas jsme byli herně lepší, ale celý zápas jsme se špatně prosazovali v ofenzivní fázi, nevytvářeli jsme si šance. Poločas 0:0 na venkovním hřišti byl ještě dobrý stav. Ale hned na začátku druhé půle jsme soupeři darovali gól hloupou individuální chybou, ztratili jsme lacino míč na půlce a domácí nás potrestali. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale byli jsme slabí v útoku a soupeř nás trestal z brejků. Chyběl nám pohyb a nápad. Narazili jsme navíc na kvalitního soupeře. Druhý poločas jsme si nezasloužili vyhrát. Příště hrajeme doma s Novým Borem.“



Železný Brod – Frýdlant 1:1 (1:0)

Trenér domácích Milan Mayer: „Je to zasloužený výsledek pro obě strany. V prvním poločase jsme hosty trochu zaskočili, ve druhém byl Frýdlant lepší, dostal nás pod tlak. Gól jsme dostali v 94. minutě, to jsme vstřebávali hodně špatně. Náš výkon byl příslibem, zodpovědný, jsem spokojený s přístupem hráčů na hřišti. Bod není porážka, bereme ho. Kluci se přesvědčili, že, když makají a plní to, co si řekneme, tak jsme schopní čelit jakémukoliv soupeři. Teď jedeme do Višňové. Uvidíme, míč je kulatý všude a všude se začíná za stavu 0:0.“