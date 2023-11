Za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn: „Prohráli jsme zápas, i když jsme o poločase vedli 2:0. Do té doby jsme měli utkání jednoznačně pod kontrolou. Domácí neměli nic. Ve druhém poločase jsme absolutně zkolabovali. Nechápu to, nedokážu si to vysvětlit. Je to ostuda těch hráčů. Za předvedený výkon by se měli tentokrát stydět. Ve druhém poločase jsme hráli neskutečně špatně. Byl to jeden z nejhorších našich poločasů. Domácí ale hráli taky špatně, takže jaká pak mohla být kvalita zápasu. Prohrát takové utkání je fakt umění. Naši by měli brát prémie tentokrát za to, že to dokázali. Skvěle připravené hřiště, ideální počasí, všechno v pořádku, až na ten fotbal."

Áčko hrálo ve stejný den, takže Hamry měly problém sestavit dva týmy. Někteří z A týmu hráli dopoledne a ještě šli hrát za béčko. Díky několika zraněním to ale teď jinak řešit nemohou. Navíc Hamry přišly o dalšího hráče, o vyloučeného Vyčítala z áčka. Z toho byl trenér Bryscejn naštvaný.

„Nevymlouváme se na to, takovou prostě teď máme situaci. Už vzhlížíme k závěru, abychom podzim dohráli v klidu. Základní sestava dnes špatná nebyla. První poločas jsme měli lepší. A měli jsme jasně toto utkání vyhrát. Áčko má ještě před s sebou tři kola. Béčko teď bude hrát proti Pěnčínu (JN). Dostanou asi šanci taky mladí dorostenci.“

Pěnčín A – Višňová 5:0 (3:0)

Za Pěnčín trenér Emil Šafář: „Jsem spokojený. Od první minuty jsme byli lepším týmem. Byla to jen otázka času, kdy otevřeme skóre a to přišlo ve dvacáté minutě. Pak jsme měli několik dalších náznaků, které jsme nedotáhli do konce. Ale na první gól brzy navázal dalším Bína a po něm Vrabec. Poločas byl 3:0 a už nebylo o co hrát. Druhý se hrál jen na jednu bránu. Proměnili jsme jen dvě šance. Už jsme trochu povolili. Nebyli jsme tak důrazní. Výsledek odpovídal i úrovni soupeře, který mohl dostat i víc gólů, kdybychom využili víc našich šancí. Utkání už se pak dohrávalo v klidu. Věděl jsem, že kvalitu máme a že kluci vědí, co od sebe mohou čekat a co dělat, když se náhodou nedaří."

Kvalita pěnčínského týmu stoupá. Trenér může prostřídat různé hráče, nemá jen jednoho lídra, ale má kvalitní kostru týmu, která ho drží. Na závěr podzimu se mančaft těší. V sobotu 28. října jede do Hamrů a pak má doma Hrádek.

„Těšíme se na konfrontaci s oběma soupeři. Bodů máme dost. Nemůžeme být horší, jak druzí. Teď už mohou být další výhry jen třešničkami na dortě. To nejlepší na nás čeká na konci. Uvidíme, jak to dopadne," dodal kouč.

Černý podzim pro Sedmihorky? Lomnice ostudu neudělala

Chrastava – Sedmihorky 0:5 (0:1)

Za Sedmihorky trenér Pavel Šafář: „Proměnili jsme šance na rozdíl od předchozích zápasů. Měli jsme i trochu štěstí, protože po našich chybách měli brankové příležitosti i domácí. Rozstřílel se Matěj Randák a hned to bylo znát. Dal tři góly. První poločas byl vyrovnaný. Ve druhém jsme hned dali gól a pak už jsme na hřišti dominovali. Bylo vidět od 60. minuty, že jsme předváděli dobrý fotbal. Hráli jsme v klidu, bylo vidět, že to kluky baví."

Trenér hodnotí, že předchozí utkání hráli v nějakém stresu. V tomto zápase Chrastava chtěla hrát otevřený fotbal, za její obranou byla spousta volných míst. A to Sedmihorkám vyhovovalo. Chodily do rychlých brejků. Gólů mohly dát i víc. Za stavu 3:0 měli domácí asi tři šance, které ale nevyužili.

„Stálo při nás štěstí, že soupeř neproměnil vyložené šance. Ale my jsme také mohli dát gólů i víc. Teď máme doma VTJ Rapid, takže bychom měli tento výsledek potvrdit. A v posledním kole jedeme do Skalice. Věřím, že už se všechno obrací tak, jak to potřebujeme. Že napravíme špatný podzim a poslední dva zápasy zvládneme. Podzim mi přišel hodně krátký, možná tím, jak se nám nedařilo," zdůraznil Pavel Šafář.

Košťálov – Stráž pod Ralskem 4:2 (1:1)

Trenér Košťálova Karel Janata: „Byl to vyrovnaný zápas, se šťastným koncem pro nás, měli jsme tentokrát víc štěstí. Po remíze přišla konečně výhra. Ale nebyli jsme zase až tak lepší, než soupeř. Když prohrávali, tak to otevřeli a my jsme šli sami na branku. Teď pojedeme do Skalice."

Lomnice nad Popelkou - Hrádek nad Nisou - 1:4 (0:2)

Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Domácí dostali opět gól ve dvacáté vteřině. A to si před utkáním zase říkali, že, čím dýl vydrží, tím líp. Dali malou domů. Gólman trefil dotírajícího útočníka a od něj se míč sklulil do brány. První půle byla jinak docela rozumná, hra vyrovnaná. Žádné velké šance si ale Lomnice nevytvořila. Pak jsme hru otevřeli. Na 3:1 jsme dali až v 86. minutě. Naše produktivita je žalostná. Výkon odpovídá poměru sil. Jsme tam, kde jsme. Dostáváme hodně gólů. Hrádek nás zase tak neválcoval. Ale dostali jsme čtyři góly, není co řešit. Teď máme dvě kola pravdy, v nich se ukáže. Máme Košťálov a Stráž, oba týmy jsou s námi. Pak budeme moudřejší. Pak náš podzimní výkon nějak zhodnotíme," plánuje vedoucí týmu.

Nový Bor – Železný Brod 2:2 (1:0)

Brod si jel pro tři body, Bor byl zatím v tabulce jen bod před ním. Byl to pro Brodské důležitý zápas, na který vyrazili v celkem v plné sestavě. Nakonec ale musí být spokojení i s jedním bodem. Na začátku šance měli, ale dostali gól. A v půlce druhého poločasu dostali další. A už prohrávali 2:0.

Za Brod trenér Milan Mayer: „Nevypadalo to s námi dobře. Přeskupili jsme sestavu, otevřeli hru, hráli jsme na tři útočníky. Během dvou minut se nám podařilo dostat domácí pod tlak a vyrovnat. Pak jsme další šanci nedali. Domácí hrozili z nebezpečných brejků. My jsme na ně tlačili a srovnali jsme. To zbývalo ještě dvanáct minut do konce. A sedm minut před koncem přišlo ještě vyloučení. To nás zbrzdilo. Ale přežili jsme v posledních minutách ještě obrovskou šanci domácích. Bod bereme. Bor nás nepřeskočil, je to pro nás málo, máme osm bodů. Před námi ještě dva zápasy, musíme těžit dál. Jsem rád, že to kluci nevzdali, vybojovali jsme aspoň jeden bod. Před zápasem bych remízu nebral, teď ji ale beru. Máme doma Chrastavu a pak klíčové utkání na Rapidu Liberec, tam půjde o hodně.“