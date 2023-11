„Odehráli jsme jen dvacet minut, jinak jsme zápas promarnili a odchodili. Byla to dnes zasloužená výhra Skalice. Bylo to zoufalství, zápas se nám nepovedl. Přístup všech hráčů byl katastrofální, naprosto šílený. Málo trénujeme, schází se nás málo a hra je pak odrazem takového přístupu hráčů. Ještě nás čeká poslední zápas proti Rapidu Liberec, který hrajeme v sobotu 11. listopadu na umělce v Turnově, " dodal za Sedmihorky trenér Pavel Šafář.

Pěnčín A – Hrádek n. N. 3:3 (0:1)

Šlágr kola, i když předehrávaného prvního jarního, postavil proti sobě týmy z prvního a druhého místa v tabulce. Druhý Pěnčín přivítal na „umělce“ v Mozartově ulici vedoucí mužstvo soutěže Hrádek nad Nisou. Ten si na utkání o podzimního mistra přivezl plný autobus fanoušků a byli to oni, kdo vytvářel atmosféru a mohl se jako první radovat. To když ve třinácté minutě poslal Hrádek do vedení Chmátal. Hostům prostě úvod zápasu vyšel lépe a po celou první půli si udržovali mírnou převahu. Domácí Pěnčín se trochu hledal a když po změně stran přidali hosté hned v úvodu druhou branku, zdálo se, že o osudu zápasu je rozhodnuto. Jenže obdržená branka domácí „nakopla“. Přidali na rychlosti, vyhrávali souboje, dostávali se před branku hostí kombinačně. A v 52. minutě Pour snížil na 1 : 2. O čtyři minuty později hosté pod tlakem faulovali v pokutovém území a nařízenou penaltu s jistotou proměnil Patka. Bojovné utkání spěchalo k dramatickému závěru. Nejprve přišla v 84. minutě fatální chyba krajního obránce Pěnčína a hosté nabídnutou šanci Chmátalem využili. Pěnčín ale na kolena nepadl, tlačil se do útoku a v infarktovém závěru, ve chvíli, kdy končila devadesátá minuta, překonal hostujícího gólmana Daněk a zajistil tak Pěnčínu alespoň bod. Bod je vydřený ale také spravedlivý. Předvedený fotbal ze strany obou mužstev musel fotbalového fanouška potěšit, i když fandové Hrádku nastupovali do svého autobusu poněkud zklamaní.

„Chtěli jsme od začátku hrát fotbal. Věděli jsme, že soupeř hraje zezadu, na nebezpečné brejkové situace. My jsme chtěli hrát tak, jak hrajeme stále, aby nás to bavilo. Zápas měl úroveň, nasazení, hodně branek. Diváci viděli kvalitní souboj. My jsme v prvním poločase nebyli tak produktivní. Hrádek nás, když jsme byli trochu nedůslední, z brejkové situace hned potrestal,“ popsal úvod zápasu trenér Emil Šafář.

Jeho svěřence čeká ještě odložené utkání proti B týmu Velkých Hamrů. Pokud počasí dovolí, vypraví se na hřiště soupeře. Při nepříznivých podmínkách je utkání naplánované na umělku v Desné. Jak trenér Šafář potvrdil, úspěšný podzim chtějí zakončit výhrou a třemi body na svém kontě.

Kdo bude mistrem podzimu? Pěnčín se utká s Hrádkem na Mozartovce

Nový Bor – Velké Hamry B 0:2 (0:2)

„Do utkání jsme vstoupili dobře, aktivně, po prvním poločase jsme vedli 2:0. Ale místo, abychom si zápas užili, tak jsme ve druhém poločase polevili, hráli jsme nepřesně. Soupeř mohl vyrovnat. Uhráli jsme výsledek s nulou, ale s výkonem spokojený nejsem. Ve druhé půli utkání jsme od našich kluků čekali víc. Teď máme ještě dohrávku s Pěnčínem. Chceme ji hrát doma, uvidíme, jaké bude počasí a terén. Máme zamluvenou i umělku v Desné," plánuje za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn.

Lomnice – Košťálov 2:2 (0:0)

„Remíza je spravedlivá. Vyrovnali jsme až na konci utkání z penalty, to může Košťálov asi trochu mrzet. Hrálo se vyhecované derby. Přišlo dost diváků. Hráli jsme na umělce, na ní zápas trochu ztratil náboj, na trávě by to bylo lepší," krátce zhodnotil duel za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.

„Vedli jsme 1:0, domácí brzy vyrovnali, vedli jsme pak 2:1. A vyrovnávací gól dala Lomnice z penalty až v posledních minutách zápasu, ale bylo to z penalty, která být neměla," zdůraznil za Košťálov trenér Karel Janata.

Rapid Liberec – Železný Brod A 0:6 (0:4)

„Byl to poslední třináctý zápas a na to číslo budeme vzpomínat v dobrém. Hráli jsme na umělce v Turnově. Rapid byl jako domácí, my byli hosté. Utkání se nám povedlo, škoda, že jsme takové sebevědomí neměli ve více kolech a našli jsme ho až v tom posledním. Zápas jsme měli pod kontrolou, brzy jsme dali dva rychlé góly. Poločas 4:0 byl odměnou za náš dobrý výkon. Ve druhé půli jsme přidali pátý gól. Na hřišti jsme měli jasnou převahu. Hattrick na 6:0 završil Marek Šefr. Takový zápas se nám už dlouho nepovedl. Ale měl přijít už tak v šestém kole, aby kluci nasbírali jistotu a některé další naše zápasy dopadly líp než jak dopadly," řekl za Brod trenér Milan Mayer.