V nedělním podvečeru se hrálo na lučanském hřišti derby utkání v němž domácí přivítali souseda ze Smržovky. A že se jedná opravdu o derby, to bylo vidět již při příchodu na hřiště - plno automobilů na všech možných místech, plná "tribuna". A na hřišti byl k vidění vyrovnaný boj, v němž až v závěru získal převahu domácí tým a brankově ji dokázal vyjádřit. S bojovným fotbalem ale museli být spokojeni všichni přihlížející, byť ti Smržovští asi méně .

Přestože Lučany v počátku držely vice míč na kopačkách a lépe kombinovaly, tak si žádnou šanci nevytvořily. Smržovka hrála ze zajištěné obrany a čekala na chyby soupeře a v počátku utkání byla nebezpečnější. Jeden z rychlých kontrů Smržovky skončil až na tyči domácí brány. Lučany však zvýšily svůj pohyb a agresivitu, z čehož začaly pramenit chyby soupeře a celá řada standardních situaci a rohových kopů. Z jednoho z nich skóroval po půl hodině hry hlavou domácí stoper Lukáš Svozil. Domácích najednou bylo všude plno a po šancích Pavelky a Bukvice by se asi nikdo nemohl nedivit, kdyby se stav navýšil. Ani jednomu ze střelců se však nepodařilo zakončení, a tak poločas skončil pouze 1:0.

Prvních patnáct minut druhého poločasu nabídl tvrdé souboje o každý balóny bez větších šancí..

"Smržovka musela postupně svoji obranu otvírat, a tak jsme mohli praktikovat hru, která nám nejvíce vyhovuje, tedy rychlé protiútoky," konstatoval hrající trenér Štěpán Sobotík.

Rychle protiútoky nebyly smržovští hráči schopní zachytávat a po jednom z nich zvýšil na 2:0 lučanský Jan Pavelka. Ani toto však soupeře nezlomilo a ten se dal tlačil do lučanského vápna…Pár slibných šanci však hráči Smržovky trestuhodně zahodili…Když po dalším kontru tentokráte po pravé straně skóroval domácí Petr Bukvic bylo již rozhodnuto. Když pak ten samý hráč skóroval téměř z poloviny hřiště alá Patrik Schick, tak to bylo již jen třešnička na dortu domácího výkonu.

"Dnešní zápas musel potěšit každého fotbalového fanouška, zejména tedy ty lučanské,” zhodnotil utkání předseda Tělovýchovné jednoty Lučany Oldřich Churý.

Za hosty okomentoval nevydařené derby Jiří Macek:

"O víkendu prohrálo naše áčko i béčko hrozným způsobem. Béčko na Nové Vsi vedlo a pak jsme odjeli s porážkou 1:5. No a v Lučanech to byla klasika. Prvních dvacet minut výborných, tlačili jsme je, byli jsme stále na jejich polovině. Měli jsme dvě jasné tutovky Jelínka, ale ani z jedné nepadl gól. A to bylo rozhodující. Pak šly Lučany do vedení na 1:0. My jsme měli deset minut před koncem prvního poločasu další jasnou tutovku těsně před bránou. Ale domácí gólman ji chytil. To byla škoda, když bychom šli do kabinet za stavu 1:1, mohl se ten zápas vyvíjet úplně jinak. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme zabrat a otočit to. byli jsme lepší. Řekli jsme si, že na to máme. Už jen proto, že jsme prvních třicet minut byli stále na půlce domácích. Bohužel, přišla krutá desetiminutovka, kterou míváme vždycky. Dostali jsme druhou branku. A to nás položilo. A pak jsme ještě nějaké šance měli, ale měli jsme také jen dva hráče na střídání. Naopak Lučany vystřídaly asi čtyři hráče za poločas, takže určitě měly i více sil. Posledních deset minut to bylo znát. Objektivně byli lepší. My jsme měli využít hned už ty dvě úplně první šance. A možná mohlo být všechno jinak. My jsme se vystříleli za první dva zápasy, to jsme dali deset gólů. Je asi lepší dát jen dva a pak dávat další v každém zápase. Teď nás čekají další dva zápasy, možná hned za sebou, protože máme hrát i 28.9., když je státní svátek. Svaz chce, aby se co nejvíce utkání předehrálo… tak uvidíme. A pak následují víkend nás čeká další velké derby s Albrechticemi."