„Myslím, že to byl jednoznačný zápas v náš prospěch. Sice výsledek tomu neodpovídá, nebo to tak úplně nevypadá, ale… No, ale ten zápas jsme měli od první až do poslední minuty jednoznačně pod kontrolou a kdybychom proměnili všechny šance, které jsme si vytvořili, tak by ten zápas mohl skončit třeba 7:0, a možná i víc. Takže jsme fakt neproměnili mraky, mraky šancí. A v podstatě oni měli jednu nebezpečnou standardní situaci a tu parádně chytil náš brankář a jinak jsme to měli prostě pod kontrolou,“ řekl trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

„Utkání v Plavech nás nezastihlo v dobrém rozpoložení, od začátku jsme tahali za kratší konec. Když jsme se dostali náhodou do zakončení, tak bylo velmi slabé a nebo nepřesné. Plavy naši pasivitu potrestaly, když Lupa našel přesným balonem ve 23. minutě za naší obranu nabíhajícího Jodase, který bez problémů přehodil vybíhajícího Doležala. I ve druhé půli měli domácí řadu šancí na navýšení skóre a jen díky obětavým zákrokům kapitána Ježka a gólmana Doležala nebylo skóre o hodně vyšší. Na konci utkání se nám podařilo vstřelit branku, ale kvůli ofsajdové pozici Rimského, nebyl jeho gól uznán,“ řekl k zápasu vedoucí týmu Desné Petr Kopal.



Jablonec n. J. - Turnov B 0:5 (0:3)

„Teoreticky jsme měli mít bezproblémový zápas. Bohužel, onemocněl brankář, takže jsme museli povolat kluka, který už tři roky nechytal. Nicméně Tomáš Bárta to zvládl na jedničku. Je tam nula, Domácí se snažili, zahrozili z rychlých protiútoků, ale v podstatě územní převaha po celých devadesát minut byla naše. Ve dvacáté osmé minutě se z otočky prosadil Angličanem Pařík a chvíli na to jsme měli další velkou šanci po centru zprava. Vrba trefil před prázdnou bránou břevno a odražený míč uklidil Pařík svým druhým gólem na 2:0. No a pak už se to rozjelo a bylo to lepší a postupně jsme se začali prosazovat, takže to narostlo až na pět nula. Soupeř už asi úplně rezignovali a smířil se s tím, že bude hrát okresní soutěž,“ dodal turnovský trenér Karel Vodrážka.

Albrechtice – Zásada 6:1 (2:0)

„Prvních dvacet minut to nevypadalo, že bychom měli vyhrát. Ale pak se to nějak zlomilo. Kluci bojovali a pak se jim podařilo rozstřílet soupeře. Prostě nám to tentokrát sedlo,“ řekl za domácí Jan Pipek.

„Snažili jsme se hrát, ale oni byli zkušenější. My jsme se snažili a oni dávali góly. A pak už to zvládli a z brejků nás rozebrali . Když jsme se otevřeli ke konci, tak nás zkušeně porazili a zaslouženě. První dva góly jsme dostali z autů, protože je tam malé hřiště. No a pak už si to hezky pohlídali . Teď máme Jabloneček, tak si snad spravíme chuť. Máme už také trochu kombinovanou sestavu, někteří kluci odjíždějí na dovolenou, tak uvidíme,“ dodal kapitán Zásady Martin Kotyza.

Štikou jara je Harrachov. Držkov měl deset zraněných

Držkov – Harrachov 2:2 (0:0)

„Jsme asi stejně spokojení s bodem, i když jsme mohli na konci zápasu dát ještě nějaký gól, ale také jsme mohli během zápasu dostat gól, takže si myslím, že remíza je spravedlivá pro oba týmy. Byla to spravedlivá dělba bodů. Měli jsme asi čtyři nebo možná šest kluků z béčka kvůli zraněním. Byli jsme rádi, že jsme jsme to dali vůbec dohromady. Ještě v pátek večer jsme řešili, kdo bude hrát a kdo ne, takže z tohoto hlediska to považuji za dobrý bod. Byl to slušný zápas bez zákeřných faulů, rozhodčí byl v klidu. Teď hrajeme doma s Albrechticemi,“ dodal hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

„Bylo to zasloužené. Vedli jsme 2:0, ale pak jsme si nechali dát dva rychlé góly. Oba týmy mohou být s pokorou spokojené, remíza odpovídá průběhu zápasu. Nejsme stále kompletní. Na sobotu máme už zase několik omluvenek. A hrajeme tentokrát už v 10,30 hodin. Ještě nebudeme mít úplně ideální sestavu. Příště hrajeme v Desné. Ještě jednou venku, pak doma a pak venku a je konec sezóny,“ dodal vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.

Jilemnice – Železný Brod B 7:1 (3:0)

„Soupeř během celého zápasu nijak vážně neohrozil našeho brankáře, a přitom jsme nechali odpočívat naši jedničku. Nakonec se ukázalo, že když chytá mladý brankář, je to mnohem lepší. Ale jak říkám, soupeř nás vůbec neohrozil. A co se týče výsledku, měli jsme toho hostům dát ještě více, kdybychom proměnili všechny šance. Nevyužili jsme všechny šance, které se nám naskytly. Ale kluci přistoupili k zápasu velmi zodpovědně. Jdeme zápas od zápasu, náš cíl je jasný. Chceme postoupit. Příští týden jedeme na Smržovku,“ dodal trenér Jilemnice Aleš Skalický.

„Když jsme jeli k favoritovi soutěže, věděli jsme, že to nebude snadné. Důvodem bylo, že nám kvůli pracovním závazkům a zdravotním problémům chybělo asi šest hráčů, takže jsme v tak špatné sestavě letos ještě nehráli. Museli jsme nasadit i náhradního brankáře do pole, ale to jsou prostě věci, které sezona přináší. Na druhou stranu dostali příležitost mladí kluci, dorostenci, kteří si tak odehráli svůj první zápas v této soutěži. Většinu času jsme se bránili, ale byl jsem překvapený, že jsme si vytvořili i několik šancí a dokonce jsme vstřelili gól. I když jsme prohráli 7:1, na kluky se nezlobím a beru to jako zkušenost. Příští týden věřím, že přinesu lepší zprávy. Hrajeme doma s Desnou. I když je to kvalitní soupeř, doma jsme silní a věřím, že vítězstvím potvrdíme záchranu v soutěži. Soupeř i fanoušci se mají na co těšit,“ zdůraznil trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Lučany A – Smržovka A 1:3 (0:2)

„Začátek utkání kopíroval podzimní vysokou porážku. Hned ve třetí minutě v derby prohrávat 0:2, to byl černý scénář. Opět naše dvě hrubé chyby darovaly soupeři lehce vstřelené branky. V poločasové pauze jsme si jasně řekli, že se nehodláme vzdát a odměnou nám bylo snížení stavu opět Matyášem Krejčů, který dělovkou prostřelil hostujíciho golmana. 1:2. Celý druhý poločas jsme byli lepším týmem a byla otázka času kdy se dočkáme vyrovnání. Nicméně přišla 72. minuta a po hrubce našeho brankáře soupeř opět skóroval a bylo po nadějích na dobrý výsledek. Utkání by remíza slušela. Vyzdvihl bych výkon našeho mladého Matyáše Krejčů, který dokázal vstřelit dvě branky a byl velmi platným hráčem našeho mladého týmu,“ zdůraznil kouč Lučan Vojtěch Svozil.

Přepeře B – Pěnčín B 1:6 (1:4)

„Zaspali jsme prvních dvacet minut, protože to bylo 4:0. A pak už to bylo těžké. Pak jsme dali gól, do poločasu snížili na 1:4, pak jsme si mysleli, že to zkusíme, ale asi nám chybí kvalita. „Na začátku jich bylo jedenáct, a to jim úplně stačilo. Bohužel. Vypadalo to, jako bychom byli v rozkladu, možná i v rozpadu. Uvidíme, co se bude dít dál. Teď už nějak soutěž dohrajeme. Tentokrát to prostě nešlo. Teď máme Lučany, takže bychom mohli znovu vyhrát. Minule nám Jablonec nepřijel, takže jsme vyhráli. Lučany jsou také skoro na dně tabulky, takže tam by mohla být šance na úspěch. Oni mají sedmnáct bodů , my máme dvacet čtyři,“ dodal vedoucí přepeřského béčka Martin Kvapil.