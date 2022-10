Fotbalová I. B třída si připsala o víkendu do tabulky další výsledky. Fotbalová I. B třída si připsala o víkendu do tabulky další výsledky.

Mšeno – Jablonec n. J. 3:0 (1:0)

Za domácí trenér David Ryšavý: „V prvním poločase se mi naše hra moc nelíbila. Jabloneček hodně bránil, nedokázali jsme si s tím poradit. Ale gól jsme nakonec dali. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, udělali jsme lepší rozestavění. Naše hra se zlepšila, přidali jsme další góly. Jsme spokojení, soupeř dobře bránil, my jsme ale byli lepší. Celkově to bylo dobré utkání.“„Neměli jsme brankáře, který si při minulém zápasu udělal něco s ramenem. Tak jsme museli povolat Michala Šíra, který se sice omluvil, že má angínu, ale v bráně jsme ho potřebovali,“ popisuje trable před utkáním trenér hostů Robert Chlup. „Ale na to, s čím jsme tam přijeli a že Mšeno hrálo v plné sestavě, tak jsem musel všechny pochválit, protože hráli dobře,“ dodává Chlup. Jablonec nad Jizerou čekají teď podle Chlupa zásadní utkání se soupeři ze Smržovky, Lučan, které musí porazit, aby měli na zimu klid. Naštěstí už to vypadá, že se jim konečně povede dát dohromady kompletní sestavu. „Vrátil se nám Jakub Jiroutek, trenér skokanů na lyžích, kteří už mají po sezóně. V sobotu slíbil, že nastoupí už i Tomáš Mašanský, který se dal dohromady,“ řekl Robert Chlup.

Lučany – Bozkov 2:0 (0:0)

„Výsledek je zasloužený, gólových šancí jsme měli z brejků víc, než jsme dali gólů. Ale soupeř v poli byl lepší, nepříjemný. Tentokrát jsme konečně ve vápně dali nějaké góly, mohlo jich být tak pět, ale Bozkov tlačil. Vydřeli jsme vítězství, konečně přišlo,“ okomentoval po dlouhé době vítězné utkání předseda Lučan Oldřich Churý.Za hosty trenér Tomáš Bartoníček: „Zápas ovlivnila dvojice rozhodčích Bukvička, Rympler, to chci zdůraznit nejdřív. Když náš hráč jde v sólovém úniku na bránu a soupeř ho sundá, je žlutá karta rozhodčího Bukvičky rozhodně málo. Měl vylučovat, poslat domácí do deseti a to neudělal. Možná by pak i výsledek byl jiný. Nebylo to poprvé, oba rozhodčí znám. Zápas byl jinak vyrovnaný, góly jsme jinak, dostali po našich chybách. Přijeli jsme vyhrát, bylo to pro nás zklamaní.“

Harrachov – Pěnčín B 2:3 (1:1)

„Pěnčín byl lepší, ale ze tří gólů jsme si, bohužel, dva dali sami,“ řekl trenér domácích Lukáš Halama a v hodnocení utkání pokračoval: „První gól jsme dali z penalty, po tom, co byl náš hráč faulovaný ve vápně, když šel sám na bránu. A dostal jen žlutou kartu. Pak, po naší chybě, když jsme házeli aut u našeho vápna, tak jsme z toho dostali gól. Náš hráč, místo aby míč odkopl, sjel mu na holeň a trefil vlastní bránu. Ve druhé půli se čekalo, kdo udělá větší chybu. Bohužel jsme ji udělali my, když hráč soupeře se dobře uvolnil ve vápně a z úhlu prostřelil našeho brankáře. S tím se nedalo nic dělat. A při třetím gólu Harrachova prostřelil naši zeď, to brankář nečekal a balón se dostal až do brány. Posledních patnáct minut už jsme je mleli, to už jsme je k ničemu nepustili. Jen jsme ale snížili.. Jan Řezáč za hosty: „Bylo to těžké utkání, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Vítězství jsme si zasloužili, byli jsme lepší na balónu. Harrachov vedl po naší chybě, my jsme pak šťastným gólem vyrovnali. Druhý poločas jsme zvýšili a pak už se dohrávalo. Na 3:2 jsme dostali zase naší chybou. Utkání bylo kvalitní,naši hráči to odmakali, měli jsme převahu. Ale Harrachov hrozil vyrovnáním. Výsledek výkonu dnes odpovídá.“

Smržovka – Albrechtice 3:1 (1:0)

„Tentokrát bylo štěstí na naší straně. Albrechtice hrály fotbal, my dávali góly. Těší nás třetí výhra v řadě a další zisk bodů. Kvalita byla předvedena i ze strany rozhodčích,“ řekla za domácí vítězné mužstvo vedoucí A týmu Veronika Veseloušová.

Mírová – Roztoky 2:0 (2:0)

„V desáté minutě jsme po chybě brankáře dostali hodně laciný gól a to do začátku moc nepovzbudí. Druhý gól jsme dostali z rohu a do poločasu jsme nedokázali využít žádnou šanci. V druhé půli jsme sice bylo o hodně lepší než soupeř, ale gól z toho žádný nebyl,“ popsal utkání na půdě Mírové trenér Jakub Illner a jedním dechem dodal: „U nás teď převládá slovo trpělivost. Snažíme se dělat některé věci při hře jinak a asi nějakou dobu potrvá, než si to všechno sedne.“