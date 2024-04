„Dostali jsme gól a ve 45. minutě jsme ještě srovnali na 1:1. Hráli jsme moc bez pohybu. Mysleli jsme si, že Lučany, které jsou třetí od konce, nám nemohou dát gól. Ale jsou to mladí běhaví kluci, takže budoucnost tam nějaká je. Přehráli nás, nebo spíše přeběhli. My jsme byli statický hodně, ale naštěstí jsme dali gól, i když jsme měli jen jednu šanci na bránu. Pak jsme se rozehráli .. Tři góly dal dnes Tomáš Čížek a na další přihrál. A mohli jsme dát ještě pět gólů, ale zahazovali jsme šance. Prostřídali jsme, dali jsme tam na dvacet minut kluky z béčka, kteří nám přišli pomoct, protože máme hodně zraněných. Myslím si, že to byl slušný fotbal, bez sprostých zákroků. Trochu si stěžovali na rozhodčího. Za stavu 2:1 pro nás jim písknul penaltu, která byla oprávněná. Kdyby tu penaltu dali, bylo by to 2:2. Ale jak říkáte, já jsem tu penaltu chytil a hned jsme rozehráli. Z mého výkopu jsem přihrál Křížovi a on dal gól. Takže místo 2:2 jsme vedli 3:1 a to je zlomilo,“ okomentoval utkání trenér a brankář Evžen Dvořák.

„Výsledek utkání je krutý a herně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Výsledek utkání rozhodl někdo jiný. Radši bez komentáře,“ znělo z kabiny lučanského týmu.

Čížek byl v ráži. Držkov vyprovodil Lučany pěti góly

Přepeře B – Smržovka 1:0 (0:0)

„Narazili jsme na Smržovku. Bylo to hodně vyrovnané, bojovný zápas, kluci do toho dali maximum. Všichni se snažili, táhli jsme za jeden provaz. Konečně jsme vypadali jako tým. Bylo to fakt vydřené, nakonec se šťastným koncem pro nás. Příští týden hrajeme s Držkovem. Doufám, že je dokážeme porazit, ale moc tomu nevěřím, takže se nechám překvapit,“ řekl po zápase vedoucí týmu Přepeří Martin Kvapil.



Albrechtice – Harrachov 1:1 (1:0)

„Hrál se vyrovnaný fotbal, bylo vidět málo branek, moc ke koukání to nebylo. Teď nás čeká derby s Desnou. Doufejme, že to tam půjde dobře. Budeme mít lepší sestavu, protože se kluci vrátí z dovolených a podobně,“ řekl za domácí Jan Pipek.

„Byl to opravdu těžký zápas. Předpokládali jsme to, obě mužstva dala do hry vše. Nakonec to dopadlo remízou, což považuji za zasloužené. Měli jsme několik zraněných hráčů, tři nebo čtyři ze základní sestavy chyběli. Ale máme silný tým, takže jsme to dokázali zvládnout. Samozřejmě jsme museli udělat několik změn. Nyní máme krkonošské derby, domácí zápas s Jablonečkem (Jablonec nad Jizerou). To bude velký zápas. Musíme jim sebrat klíč od Krkonoš. Pokud sebereme klíč, určitě budeme slavit. V pondělí snad ani kluci nebudou moct jít do práce,“ dodal s úsměvem vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.



Zásada – Desná 1:0 (0:0)

„Jsme rádi za tři body, ale bylo to těžce vybojované. Měli jsme trochu poskládanou sestavu a Desná měla spoustu šancí. Měli jsme hodně štěstí, protože Desná neproměnila mnoho příležitostí a my jsme byli nakonec šťastnější, protože jsme jednu šanci proměnili. A pak jsme už nějakým způsobem ubránili vedení. Příští týden jedeme do Železného Brodu,“ řekl kapitán Martin Kotyza.

„Hrál se vyrovnaný fotbal, po čtvrthodině jsme začali mít územní převahu a tlak sílil na konci poločasu. Bohužel jsme žádnou šanci neproměnili. Také v úvodu druhé půle jsme měli více ze hry. V 73. minutě jsme zaváhali v obranné činnosti, Kotyza se uvolnil ve vápně a po přihrávce Vlček s pomocí teče rozhodl o výsledku utkání 1:0. Po obdržené brance byla hra vyrovnaná, naši hráči zbytečně pospíchali a do zakončení jsme se nedokázali dostat. V 80. minutě, když jsme již hráli vabank nás dvakrát zachránil Dodo, který zneškodnil dvě nebezpečné střely z dálky. Vyrovnání měl na kopačce Quirsfeld, v 87. minutě šla jeho střela z dálky těsně nad,“ řekl k zápasu vedoucí desenského týmu Petr Kopal.



Jilemnice – Pěnčín B 2:0 (1:0)

„Zápas jsme začali opatrně, se snahou zachytit nápor domácích. To se nám dařilo, i když postupně jsme se dostali pod tlak. Když jsme se začali z tlaku dostávat, tak jsme inkasovali. Do druhé půle jsme vystřídali, hra se vyrovnala, měli jsme i šance, ale nedali jsme gól. V závěru jsme začali hrát na riziko dopředu a, bohužel, jsme v 79. minutě inkasovali. V závěru jsme ještě měli šanci výsledek korigovat, ale Strnadova střela šla těsně nad. V oslabené sestavě jsme asi na lepší výsledek neměli,“ řekl k průběhu trenér Pěnčína Tomáš Tokár.

„Sice jsme vyhráli 2:0, ale výhra se nerodila vůbec jednoduše. Máme tři body. Ale výkon nebyl takový, jaký jsem si představoval. Hostující tým měl také vyložené šance, ale neproměnil je. A my také měli jasné šance, ale nedali jsme je. Ale zase jsme se přiblížili dalším týmům v tabulce. Každý zápas je těžký. Uvidíme, jak to půjde dál. Důležité zápasy nás teprve čekají a věřím, že je zvládneme. Uvidíme příští týden, to hrajeme s Lučanama . Máme dobře připravený tým. Půjdeme do zápasu s pokorou a samozřejmě chceme vyhrát. A pak nás čekají souboje s týmy, které jsou momentálně první a druhé v tabulce. Hrajeme venku . Naše hlavní cíle se nemění, to je jasné. Chceme jít krok za krokem. Ty těžké zápasy nás teprve prověří,“ má jasno trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Za postupem Pěnčín nejde. Nemá stadion a chce se věnovat mládeži

Jablonec n. Jizerou – Plavy A 0:2 (0:1)

„Vyhráli jsme včera 2:0 , takže jsme samozřejmě spokojení. Zatím jsme na jaře ještě ani bod neztratili, ale včera se nám zápas úplně nepovedl. Byl to z naší strany hodně nemastný, neslaný výkon. Ale tři body se počítají. Chceme vyhrávat a držet se na špičce tabulky, a to se nám včera povedlo. Ne vždy se povede hrát krásně a vyhrát, takže včera byl ten obrácený případ, že se nám fotbalově nedařilo, ale body jsme uhráli. Akorát bych řekl, že velkou kaňkou na tom zápase bylo těžké zranění jednoho domácího hráče, který si pravděpodobně přetrhl achilovku. Jeden jejich hráč se nechal vykartovat, takže nám výhru usnadnili vyloučením. Takže to byly dvě kaňky na tom zápase, ale spíše pro ně. Pro nás to znamenalo, že jsme měli hru pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme mohli dát další čtyři góly.

Turnov B – Železný Brod B 5:1 (1 : 1)

„Poprvé nám pomohli hráči z hlavního týmu. A je to otázka, protože jeden byl asistent a v brance byl Kopal, který je vlastně členem hlavního týmu, takže ještě rekonvalescent. V podstatě to nebylo tak hrozné. Hosté nás překvapili ve 25. minutě. My jsme se v úvodu zatáhli, bránili a snažili se o rychlé protiútoky. Ve 25. minutě nám prostě utekli a zprava to tam Plíhal trefil dělovkou od tyče do branky, takže hosté vedli překvapivě. Naštěstí jsme se stále snažili prorazit jejich obranný val. A ve 44. minutě jsme to zkombinovali a Linhart vyrovnal, takže to bylo pro nás dobré. Po šedesáti minutách hostům začaly docházet síly a my jsme dali gól stoperem na 2:1, což nás trochu nakoplo a naopak je utlumilo. Poté jsme se začali prosazovat až na konečných 5:1. Byl to dobrý zápas. Hosté hráli velmi dobře, organizovaně, takticky, všechno a dlouho jsme nemohli "otevřít konzervu". Ale pak s druhým gólem, když jsme šli do vedení, se to převážilo v náš prospěch. Oni pak v podstatě měli ještě jednu šanci, kdy šel sám na Kopala, snažil se ho přehodit, ale nedal to dost vysoko, takže to Láďa chytil a to bylo vlastně vše z jejich strany. Příště jedeme na Smržovku . Nečeká nás tam nic lehkého. Mají menší hřiště, bouřlivé prostředí, takže se s tím nějak budeme muset poprat. Hlavně doufám, že se nám uzdraví všichni zranění. Hlavní tým hraje současně, jak jsem říkal, tohle bylo poprvé, kdy jsme si trochu pomohli. Zatím to zvládáme. Bojujeme vlastními silami. Dosahujeme výsledků. Bylo jasné, že to nebylo snadné,“ uvedl trenér Turnova Karel Vodrážka.

„Když jsme viděli soupisku domácího Turnova, bylo nám jasné, že to bude úplně jiný Turnov než v předchozích zápasech. Pro nás to byl absolutně nejtěžší soupeř během celé sezóny. Posílili si sestavu, měli tam gólmana Kopala. Hráče jako Linhart, Vencbauer, Horák, Jíra. To jsou hráči z áčka, takže nám bylo jasné, že to bude těžké. A začátek zápasu tomu odpovídal. Během celého prvního poločasu jsme se bránili hlubokým blokem, ale naopak jsme měli dvě příležitosti po rychlých protiútocích. Jednu se nám ve třicáté minutě povedlo proměnit, kdy krásnou branku vstřelil Plíhal, ale bohužel ve čtyřicáté páté minutě jsme inkasovali gól ze standardní situace a bylo to 1:1. V kabině kluci dostali pochvalu, protože to bylo opravdu hodně o tom, jak se fyzicky vydali, jelikož fotbalově byli domácí jednoznačně lepší. Do druhého poločasu jsme vstoupili a bohužel po patnácti minutách nám začaly docházet síly, protože někteří naši hráči nemají tolik natrénováno, a tak po patnácti minutách jsme dostali gól na 2:1. Ale o tři minuty později, po skvělém průniku, se náš útočník řítil sám na branku, snažil se přehodit gólmana, ale ten to krásně vyrazil. A v posledních dvaceti minutách jsme dostali další tři góly. My jsme v té hře měli něco až do posledních deseti minut, kdy domácí trenér vystřídal áčkové hráče. Pak se hra vyrovnala, ale už bylo pozdě. Domácí hráli krásný fotbal, i naše hra byla ale pro diváky v prvním poločase zajímavá, dostali jsme i pochvalu, ale pak jsme fyzicky odpadli. Hráli za ně kluci, kteří jsou natrénovaní, mladí, kteří opravdu trénují třeba třikrát týdně, a je to znát. Jsou to přece jen divizní hráči.

Příští zápas máme se Zásadou doma. Už ani nebudu říkat, že doufám, že až budete volat, bude lépe. Pak nás čekají Lučany a Jablonec, kteří jsou soupeři ze spodní části tabulky a ty máme také doma, takže uvidíme. To by mohlo vyjít. Po tomto zápase byli kluci v kabině skleslí, ale spíše jsem je pochválil, protože v Turnově to nebylo B týmové mužstvo. Myslím si, že i naše áčko by s nimi asi prohrálo. Ale prostě to tak vyšlo.

Naši kluci znají všechny ty hráče z Turnova, takže jim to bylo i před zápasem jasné. Ale nezalekli se, aspoň trochu. Byli jsme v prvním poločase konkurenceschopní. S Turnovem jsme měli opravdu dvě šance, jednu jsme proměnili, takže máme padesátiprocentní úspěšnost. Tak alespoň jedno pozitivum, že aspoň něco se nám povedlo v tom zápase,“ řekl trenér Brodu Oldřich Aubrecht.