Bývalý jablonecký útočník Jiří Tupec hrál v zelenobílém dresu v 80 letech, když přišel z Teplic. Strávil v něm několik let. Na své působení na Střelnici vzpomíná rád. Jen mu občas něco ve výkonu současných hráčů chybí. Skončil kvůli zranění, ale soupeřům stihl nastřílet přes čtyřicet gólů. Na tehdejší dobu to byl pořádný bombarďák.„Chybí mi v lize pořádní střelci. Ale těch je málo, nejsou. Na Střelnici chodím.Těším se, až to vypukne v normálních podmínkách.“

Televizi vypíná

Rudolf Svoboda, další bývalý jablonecký útočník, patřil také k ikonám fotbalové historie na Střelnici. Nebyl fanoušek, který by ho neznal. Byl to za každé situace excelentní střelec. Nastoupil a dával góly. I on by mohl zkušenosti současným hráčům rozdávat. Jeho kritika je proto oprávněná. „Mne nejvíc rozčiluje, když hrajou malý domů. Ale musím zase říct, že Jablonec to zase až tak nedělá. Ale ostatní mančafty hodně. To mě vadí a vypínám televizi. Dřív se dala jedna a pískal celý stadion, na hosty i na domácí. To nikdo z hráčů nedělal. Já jsem za těch dvacet roků, co jsem hrál fotbal, nedal ani jednu. Otočím se, uvolním a jdu dopředu.

Slavie se porazila sama

Tím si také výsledek zkomplikovala Slavie. Ta se porazila v poháru v Anglii sama. To, co začala hrát, to byla hrůza. Hráli ve svým trestňáku s gólmanem. Aby jim gólman rozehrával. Místo, aby se hráč otočil a šel dopředu… Za mne, kdo dal dvě malý domů, tak už šel z hřiště. Když jim to trenér dovolí… ale kolik gólů z těch malých domů padlo! Kvůli tomu jsem se na fotbal v poslední době přestal dívat. Klidně teď dají do poločasu deset malých domů. A to pak televizi vypnu, na to se nedá koukat, to není fotbal. Někdy ji stihnu vypnout už za dvacet minut,“ dodal s úsměvem Ruda Svoboda. Ale zatím televizní přenos nevypíná, když hraje Jablonec. Jeho výkon i pochválil. „Někteří kluci se mi líbí, jak hrajou. Doležala sice pomlouvají, ale mně se líbí, takový hráč tam musí být, aby nahrál, udělal místo, ťuknul hlavičkou někomu na gól.“