Ta, díky čtyřem gólům v první půli a zároveň dvěma trefami Dominika Bredy, porazila v Břízkách pražskou Duklu B 5:3.Jablonecký kouč Jaroslav Vodička, sám bývalý šikovný fotbalista, měl pro soupeře jen slova chvály. „Dukla svou velkou kvalitu a mně osobně se velice líbí. Musím říct, že my zdaleka nejsme tam, kde je Dukla Praha v práci s mladými. Kdybychom tu měli my dnes jedenáct hráčů ročníku přes rok 2000, tak nám Dukla dá sedm gólů,“ řekl pro klubový web kouč jablonecké rezervy. „U nás to dnes nebyla žádná velká sláva, především díky druhému poločasu, který byl z naší strany slaboučký. Dukla nám toho moc nedovolila, v poli i na balonu byla silná. Měli jsme obrovské problémy s balony za obranu a my si s tím ani v takto zkušené obraně nedokážeme lépe poradit. Ale za vítězství jsem rád,“ dodal Vodička.

Manažer týmu Adam Pelta byl s výsledkem spokojený, ale chválil i soupeře: „Hráli jsme se soupeřem, který by pro nás mohl být vzor. V týmu hráli samí mladí kluci. Bylo vidět, že si to chtějí dávat po zemi i v těžké situaci. My jsme jim z toho také dali góly, ale hráli na riziko. My nejsme schopní vyprodukovat dobré mladé hráče, tak za ně využíváme ty starší, naše odchovance. Je to mužstvo, ze kterého si budeme muset vzít příklad. Já se budu snažit tým omladit, ale nebude to jednoduché, aby to mělo nějakou úroveň. Ale Dukla mě mile překvapila. Chceme určitě zabojovat o první místo. To je náš cíl. Že chceme postupovat, to neříkám, ale chceme vyhrávat. Ovšem, to chce každý,“ zdůraznil Pelta.

Přepeře, další ambiciózní tým z popředí tabulky, vezou tři body za výhru 3:0 z Ústí nad Orlicí. U týmu skončil Josef Petřík mladší. „Domluvili jsme tak v pondělí, končím na vlastní žádost, protože jsem chtěl dát mužstvu nový impulz,“ uvedl bývalý kouč.Na jeho post usedl jeho otec a premiéra se mu vydařila. Na hřišti poslední Jiskry hosté vyhráli po trefách Nováka v prvním a Nesvadby a Synka ve druhém poločase.O záchranu bojující Liberec B doma obral o dva body vedoucí Zápy. Kouč Petr Myslivec byl po bezbrankové remíze trochu nespokojený.„Po zápase jsme zklamaní, myslím, že jsme i v tomto utkání s tak silným a kvalitním protivníkem mohli zvítězit. Doufám, že jde o příslib směrem k utkání v Pardubicích a že kluci zjistili, že fotbal hrát umí a když do toho dají úplně vše, zvládnout se dá každý zápas,“doufá Myslivec.