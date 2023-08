Kdy jste začal psát svůj fotbalový životopis?

Fotbal jsem začal hrát v pěti letech v Lomnici nad Popelkou. Koketoval jsem ale také s hokejem a se skoky na lyžích. To bylo také v Lomnici. Chvíli jsem skákal jako sdruženář, ale přišlo mi, že mě baví víc kolektivní sporty než individuální. Proto jsem se dal na fotbal. Já jsem kolektivní sportovec, fotbal mě uchvátil víc. Legrace v kolektivu mě baví.

A kolik let se už fotbalu věnujete?

Už to pár roků bude. Za jedenáct dnů (12.8.) mi bude dvaačtyřicet….

Které období za tolik fotbalových let vám přišlo nejzajímavější?

V Turnově jsem dva roky hrál druhou nejvyšší žákovskou soutěž a tam i druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž Čech. Střídal jsem dres Lomnice a Turnova. A když se v Turnově znovu restartoval fotbal, ozval se mi trenér Havel a vykopali jsme tam po letech zpátky divizi. Pak jsem měl zranění a pauzu ve fotbale skoro dva roky. Potom jsem přestoupil do libereckého Doubí a i tam jsme vykopali postupy od okresního až po krajský přebor. Měl jsem na postupy štěstí, za svoji éru jsem byl u několika.

Jak dlouho oblékáte dres B týmu Přepeří?

V roce 2013 jsem chtěl už s fotbalem skončit. Přišla rodina, dětí, jiné priority. Nehrál jsem tři měsíce, ale pak jsem ještě na půl roku přestoupil do Stružince u Lomnice. Přepeře už tenkrát existovaly a já jsem nastoupil za Stružinec proti nim. Za soupeře hrál majitel Přepeří Honza Kubka, s ním jsem hrál před pětadvaceti lety v Turnově v dorostu. Dostal jsem od něj nabídku přestoupit do Přepeří. A už tady jsem sedm, osm let. Hrál jsem za A tým. Když se vykopal krajský přebor, tak jsem začal nastupovat za béčko.

Na fotbal si tedy uděláte vždycky čas…

Snažím se hrát co nejvíc. Ale vždycky to také nejde, jen když mi to povinnosti dovolí. Na podzim jsem odehrál třetinu zápasů. Chtěl bych i víc, ale mám rodinu a také ještě další koníčky.

A vždycky jste byl úspěšný střelec gólů?

V mládí jsem hrál stopera, v záloze, pak jsem se přesunul na dlouhá léta do útoku. Na góly jsem asi měl čich. Když jsme hráli na jaře poslední zápas, tak jsme prohrávali 2:0. Podařilo se mi dát tři góly hlavou a jeden z penalty. Asi mám na hlavě nějaký magnet nebo kluci neumějí bránit.

Jací jsou současní mladí hráči kolem vás?

Poslední dva roky to nebylo u našeho týmu jednoduché. Morálka upadla, přestalo se trénovat. Hráčům je kolem třicítky, mají rodiny, další povinnosti, není to jednoduché chodit třikrát v týdnu na tréninky, o víkendu hrát.

Dovedl byste si svůj život už představit bez fotbalu?

Asi ne. Dostal jsem teď nabídku vrátit se do libereckého Doubí. Zatím jsem ji odmítl. Jsem nakloněný projektu, ve kterém se teď béčko Přepeří spojilo s Doubravou. Rád bych klukům co nejvíc pomohl, aby se jim dařilo líp. Zatím to nějak nešlo. Každý zápas asi hrát ale nebudu. Taky bych chtěl, aby co nejvíc hráli mladí.

Kolik jste v minulé sezóně vstřelil gólů?

Hrál jsem devět zápasů a dal jsem devět gólů. Když zase pomůžu nějakými i na jaře, budu z toho mít hezky pocit.

Vy nerad prohráváte….

Jsem vítězný typ. Nikdy nechci prohrát. Vnímám na hřišti, co se děje kolem. Neuhejbám, chci dát gól z každé příležitosti. A to těm dnešním klukům chybí. A hlavně mě pořád fotbal baví. Je dobrý se přijet na dvě hodiny odreagovat.

Na který fotbalový kolektiv, partu za ty roky rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám na působení v mateřském klubu v Lomnici, kde mám spoustu kamarádů. Perfektní mančaft byl také v Turnově, kluci, kteří dodnes v mém věku v okolních klubech hrají. A samozřejmě i současné Přepeře, i když tam už nebývám tak často, nedostanu se přece jen na každý trénink a zápas. A už tam hrají kluci o generaci mladší…

Jakému českému týmu fandíte?

Jsem celoživotní Sparťan, ale také Liberečák, takže fandím oběma týmům.

Jaký je, podle vašeho názoru, český fotbal?

Mám pocit, že se ubírá zbytečně víc k atletice. Současný trend je takový, že kluby dávají přednost atletickým typům hráčů. Dobře běhají, ale neumí střílet góly. Když třeba ligový fotbalista, pravák, nedovede z vápna vystřelit levou nohou, tak na to radši nekoukám. V dnešním fotbale chybí fotbalovost.

A kdo jen vaše fotbalová osobnost?

Fandím Messimu. Měli jsme tu možnost vidět hrát Barcelonu. Messi už tam sice nebyl, ale viděli jsme pěkný, technický fotbal. Dvakrát jsme na ní byli i v Plzni na lize mistrů. Vidět ty kluky hrát, to je opravdový zážitek.

A jak to dopadne s béčkem Přepeří v nové sezóně?

Kluci začali už trénovat. Já jedu dnes poprvé. Hřiště máme teď v Doubravě. Béčko vždycky spoléhalo, jestli mu pomůžou v minulé sezóně hráči z áčka. Těm se ale moc nechtělo. Doma jsme vyhrávali, venku prohrávali. Na trénink nás chodilo málo. Teď máme hráčů víc a mohli bychom dopadnout lépe. Doufám, že předám štafetu někomu, kdo bude dávat góly. Když budu mít možnost, tak rád přijedu.

Jak dopadne první mistrák?

Určitě nechceme prohrát.