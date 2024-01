Jaký soupeř váš tým na podzim nejvíce potrápil?

Za mě ve druhém kole FK Turnov B, který nás doslova přejel. To byl jediný zápas, kde jsme neměli žádnou šanci na body.

Který zápas byl pro vás osobně nejtěžší?

Pro mě osobně to byl asi zápas v Jilemnici, kde jsem hrál s lehčím zraněním a utkání jsme prohráli vlastním gólem v poslední minutě utkání.

Chybí něco vašemu týmu do jarní části soutěže, na co se budete muset zaměřit? Nebo někdo?

Ještě v průběhu podzimní části sezony přicházeli noví hráči, takže si to postupně sedalo. Myslím, že tým máme kvalitní, ale trénovat nás chodí sotva deset. To by bylo dobré určitě zlepšit.

Na jakém postu hrajete?

Hraju na pozici středního záložníka.

V čem na vás spoluhráči spoléhají, co od vás na hřišti očekávají?

Jelikož jsem přišel v minulém roce z Velkých Hamrů z vyšší soutěže, tak ode mne očekávají především přesnou přihrávku (smích). Myslím, že dokážu vymyslet v některých situacích i nevšední řešení, kterých náš tým může využívat.

Jste kliďas nebo emotivní typ hráče?

Při fotbale jsem dost emotivní. Rozčílit se určitě dokážu, jelikož nemám rád prohry.

Dokážete udržet nervy na uzdě?

Snažím se. S věkem by měl přicházet větší klid, ale mě se to zatím asi netýká.

Kolik jste dostal žlutých nebo červených karet na podzim a za co nejčastěji?

Dostal jsem čtyři žluté karty, většinou je to za nějaký zbytečný faul, který nic neřeší, červenou zatím žádnou.

Jak to máte v mužstvu s „pokutami„ například za hattrick, máte v týmu pokladníka, který se o to stará?

Pokuty a pokladníka v mužstvu máme. Nejvíce se vybírá asi za neomluvené tréninky a pozdní příchody. S těmi mám teď docela zkušenosti.

Pokud ano, co se stane s vybranými penězi?

Vybrané peníze se využijí po konci sezony na týmovou rozlučku.

Jak vycházíte s rozhodčími?

Myslím, že mě většina rozhodčích zná a ví, že se s nimi snažím komunikovat rozumným způsobem. Troufnu si říct, že rozhodčí se mnou problém nemají.

Plavy posily nepotřebují. Braly by jen nadprůměrného hráče

Jak proběhla rozlučka s podzimem?

Před rozlučkou jsme ještě hráli zápas v Harrachově, který jsme vyhráli, takže se rozlučka povedla, jak se patří.

Jak se budete osobně připravovat na novou sezónu, hlídal jste si o svátcích životosprávu a kila?

Letos jsem si dal celý prosinec totální volno od fotbalu, výjimkou byl až silvestrovský fotbálek. Životosprávu jsem si nehlídal a o to víc to teď bude bolet.

Jaké předsevzetí jste si dal do nového roku?

Abych netrávil v práci víc času než je nezbytné, a trávil co nejvíce času s rodinou.

A jaké byste si dal za celý tým?

Abychom se, jako tým, kvalitně a v hojném počtu připravili na jarní část sezony. Od toho, jak se připravíme v následujících dvou měsících, se bude odvíjet zbytek fotbalového roku.