Za domácí trenér Milan Mayer:

„Povedlo se nám to. Hráli jsme na malé umělce, počasí nepřálo. Udělalo se všechno pro to, abychom hráli na trávě, od středy ale pršelo, tak to nebylo možné. Všechny hráče musím pochválit, odevzdali kvalitní, maximální a soustředěný výkon. Pro nás trenéry příjemně překvapivý, protože výsledky v přípravných zápasech nebyly tak dobré, jak jsme si plánovali. Mančaft nastoupil nažhavený, chtěl vyhrát, bojoval jako lvi. Vyhráli jsme zaslouženě. Dnešní tři body před příštím zápasem v Mimoni jsou pro nás velmi důležité. Tam kdyby se nám podařilo neprohrát, tak jsme z nejhoršího venku. Ale bude to ještě dlouhá a strastiplná cesta. Ale kluci se dnes přesvědčili, že, když táhnou za jeden provaz, makají, bojujou a semknou se, tak se můžou měřit s každým, a to je hodně důležité. Musím ještě zmínit, že nás dnes hodně podržel brankář Koba Kobachidze, dohodli jsme hostování z Velkých Hamrů, kde trénuje. Naše jednička Zdeněk Tkáč si zlomil malíček. Koba nám dnes pomohl, zatím jen na tento zápas, ostatní je v jednání mezi vedeními obou klubů. Pomáhá nám v průběhu sezóny, jednou za čtrnáct dnů při tréninku našich tří gólmanů. Zkušeností má na rozdávání. Je to navíc velmi klidný člověk a to má velký vliv na ostatní hráče. Dneska se to potvrdilo."