Brod v sestavě poskládané z hráčů áčka, béčka i dorostenců, je jinak účastník krajského přeboru. Plavy budou v nadcházející sezóně hrát opět I. B třídu východ.

Trenér Brodu Milan Mayer:

„Představa ideálního výkonu krajského přeboru byla trochu daleko. Hráči se snažili plnit to, na čem jsme se domluvili, ale, bohužel, nevyužili jsme šance v takové míře, abychom zápas rozhodli. Ze tří chyb jsme dostali dvě branky. Rarita je, že jsme nevyužili ani dva pokutové kopy, trefili jsme tyčku a břevno. Plavy podaly sympatický výkon, bránily zodpovědně, vyrážely do protiútoku, takže i v tomhle nás prověřily. Ve druhém poločase jsme dali dva góly, prostřídali jsme tři hráče. Souhra šla trochu dolů. Závěrem jsme ještě inkasovali z pokutového kopu na 4:3. Výsledek je podstatný, vyhráli jsme, ale hlavně jsme chtěli na našich hráčích, aby plnili to, co jsme si řekli. K ideálu to dnes bylo daleko, máme ještě na čem pracovat. I ve druhé půli jsme měli další tyři, pět šancí, které jsme nevyužili. V krajském přeboru budou soupeři daleko kvalitnější. A každá šance, kterou neproměníme, nás může hodně mrzet, daleko víc, než v tomto přípravném utkání.“

V pátek 28. července hraje Brod další přípravné utkání v Semilech. O víkendu mají hráči volno. Následující týden je čekají tři tréninky. A v sobotu 5. srpna už bude na programu generálka před začátkem soutěže. Od 17 hodin se Brodští na domácím hřišti utkají s účastníkem I. A třídy, týmem Ruprechtic.

Za Plavy Ondra Votoček:

„Prohráli jsme 4:3 po poločase 2:2. Ale bylo to celkem dobré utkání na to, že Brod hraje o dvě soutěže výš. Čekali jsme to horší. Oni i my jsme hráli v kombinované sestavě. My jsme spokojení s výkonem jak běžeckým, tak fotbalovým, byl to takový dobrý trénink, uspokojující zápas. Trénujeme dvakrát i třikrát týdně, áčko a béčko dohromady. Ještě hrajeme v neděli 30. července ve Vysokém nad Jizerou. Další sobotu nás čeká v Držkově poslední přátelák, ten bude generálkou před začátkem soutěže. A 13. srpna už hrajeme první kolo na Smržovce.“

Plavy posílily o několik hráčů. Z Velkých Hamrů přišel Mihálik a Vít. Tým doplní také Phunk, mladý hráč z Desné. Ze Zásady přijde do B týmu Fišer. „Ještě na něčem pracujeme, možná jeden dva hráči přijdou, ale to ještě není úplně dotažené do konce. Dva hráči od nás odešli, Toman do Lučan, ten u nás hrál už přes deset let, tak chtěl změnu. A Rimský bude hrát v Desné. Máme čtyři nové a dva odešli, měli bychom, co se počtu týká, na tom být lépe. Na tréninky kluci chodí, vypadají dobře nejen co se charakteru týká, ale i fotbalově. Na sezónu se už těšíme.“