„Trénovat jsme začali v polovině července. Tréninky máme každý týden a docházka je docela slušná. Hráli jsme dva přípravné zápasy, první jsme vyhráli 4:0, ale, hra byla kostrbatá. Zapojujeme nové hráče, které se nám podařilo získat zpátky do klubu, Františka Čejku a pak Patrika Radu. Další utkání jsme sehráli se Zásadou. Soutěž budeme začínat zápasem na domácím hřišti," řekl trenér a pokračoval:

Nevyhnuly se nám odchody. Skončil Honza Maryško, který nám na podzim pomohl a na jaře se vrátil do rodného Rychnova. A odešel na volný přestup Matyáš Podzimek do mužstva, které postoupilo, do Bělé. Uvidíme, jestli bude pokračovat ještě Štěpán Picek. Jinak máme kádr vcelku kompletní, omlazujeme ho. Zkoušeli jsme také mladou stoperskou dvojici. Byli jsme mile překvapeni, jak to oba hráči zvládli. Po generálce se Zásadou už do soutěže pak skočíme rovnýma nohama,“ řekl k nadcházející soutěži krajského přeboru trenér Milan Mayer.

Dodal také, že jeho asistentem bude nadále kolega Brožek. Tréninky v přípravě vedl i Oldřich Aubrecht, trenér B mužstva. Oba týmy trénují společně, podle možností, si vypomáhají.

„ Nálada před startem soutěže je dobrá, není divu po tom jarním úspěchu. Doufejme, že ho přeneseme i do právě začínajícího nového ročníku. Soutěž bude náročná, přibyla dvě mužstva. Hrát budeme patnáct mistrovských zápasů místo třinácti. Doufejme, že se nám budou vyhýbat zranění a nemoci,“ přeje si kouč Brodu.