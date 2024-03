Na podzim se brodským týmům příliš nevedlo. V přípravě se spojily a nasadily vysokou laťku. Do soutěže mohou jít s optimistickým naladěním.

„Rozdělili jsme hráče na dvě skupiny. Hráli jsme v sobotu i v neděli. Nevyhnula se nám ale onemocnění a jedno zranění našeho dorostence, který si utrhl vazy v kotníku. To je taková černá tečka na naší přípravě. Z dvanácti zápasů jsme sedmkrát vyhráli, třikrát prohráli a dvakrát remizovali. A to je docela slušná bilance. V tabulce poháru jsme skončili na třetím, nepostupovém místě. Ale hlavu z toho nevěšíme,“ okomentoval přípravné období trenér A mužstva Milan Mayer.

Brodští se také zúčastnili tradičního Zimního turnaje v Lomnici. Po třech výhrách ve skupině skončili druzí po výsledcích 1:1 s Košťálovem, 0:2 s Bělou, Studenec jsme porazili 6:2 a Jilemnici 5:0. Ve finále jsme ale prohráli s domácí Lomnicí,“ řekl trenér.

Ani to ale Brodu nestačilo a ještě zvládli vložená přípravná utkání s Jičínem. Remizoval 4:4 a s týmem Lázně Bělohrad prohrál 2:3. Na domácí umělce si první březnový víkend zahráli duel také s béčkem Turnova, který domácí vyhráli hokejovým výsledkem 8:5.

Druhý březnový víkend čeká brodské mužstvo ještě zápas doma s Bozkovem, a to v sobotu od 16,30 hodin. A ještě vyjedou na hřiště soupeře a dají si generálku s béčkem České Lípy.

„V zápasech se vystřídali hráči A i B týmu, což se osvědčilo. Soutěž začíná áčko doma 23. března proti Košťálovou. Příprava byla kvalitní. Výsledky přípravných utkání hráči pozitivně namotivovaly. Pokud by nám takové vydržely i v soutěži, tak bych byl rád. Totéž přeju i béčku. Obě mužstva by byla zachráněná a v Brodě bychom měli klid,“ přeje si kouč A mužstva.

Zdůraznil, že výsledky v přípravě ale určitě nepřeceňují ani nepodceňují. „Na podzim bylo naše áčko mužstvo, které často prohrálo. A teď máme v přípravě z dvanácti sedm výher a dvě remízy. To by nás mohlo naladit k dalším dobrým výkonům a výsledkům. Klukům to určitě psychicky pomohlo," zdůraznil Milan Mayer.