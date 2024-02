Na jedenáctém místě v krajském přeboru Libereckého kraje skončil A tým Železného Brodu. Jaro chce mít určitě úspěšnější. Od ledna se schází třikrát týdně. V přípravě mu nechybí řada přátelských zápasů.

KP: Železný Brod - Hrádek n. N. | Video: Josef Březina

Do jarních bojů povede mužstvo i nadále dvojice trenérů Mayer - Brožek. I když se v Brodě na podzim občas potýkali s nízkou docházkou na trénink a nedostatkem hráčů do zápasů, věří trenéři, že jaro přinese lepší situaci a složit jedenáctku do mistrovských utkání nebude problém.

"Zimní přípravu jsme zahájili už šestého ledna turnajem v Brodě. Rozdělili jsme hráče do čtyř mužstev. Trénujeme třikrát týdně. A protože se letos hraje Zimní pohár Libereckého kraje, účastníme se i toho. Přilbyly nám tak v přípravě čtyři zápasy, další přáteláky už jsme měli domluvené. Hrajeme soboty i neděle. Mužstvo je vytížené. Hrajeme ve třinácti, čtrnácti lidech, v zápase sestavu obměňujeme, aby měli všichni rovnoměrné zatížení. V pondělí míváme tréninky lehčí, ve středu se zaměřujeme na kondici, v pátek se připravujeme na víkendová utkání. Kluci si zahrajou, jezdíme jako na mistráky se dvěmi, třema náhradníky. Zápas mají hráči v rámci tréninku. A my o nich máme stále větší přehled. Zatím to fungujeme, žádné utkání jsme nemuseli zrušit. Vedle Zimního poháru hrajeme také ještě turnaj v Lomnici. Už jsme hráli s Hořicemi, týmem z hradeckého kraje, s Jičínem a s Mnichovým Hradištěm," řekl k přípravě železnobrodského áčka trenér Milan Mayer.

Cíl má jeho tým jasný. Půjde hlavně za záchranou v soutěži. Soutěž začínají doma 23. března proti Košťálovu. "To je důležité utkání a nastaví nám zrcadlo, jak jsme zvládli zimní přípravu. V části přípravy, kdy jsme měli odehráno už šest zápasů, jsme měli čtyři výhry a dvě remízy. Nálada v kabině se zlepšuje. Kluci vidí, že to jde. Chceme, aby si na hřišti na sebe co nejvíce zvykli a věděli, od koho mají co čekat," zdůraznil trenér.