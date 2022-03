Už v první polovině zápasu bylo znát, že sestava Liberce má navrch a hra probíhala většinu času před semilskou bránou. Obrana hostí ale dokázala odvrátit všechny liberecké pokusy skórovat, až na jeden.

Do druhé půle tak vstupovaly na plochu týmy za stavu 1:0. Semilští se dokázali o pauze vyburcovat, byli vidět mnohem častěji i v útoku, ale příležitosti v góly proměnit nedokázali. Oproti tomu domácí tým nasázel v druhé půlce 3 góly, čím potvrdil převahu nejen na hřišti, ale i v celkovém zápisu.

„Pro hráče je to náročné, spoustu z toho, co po nich chceme, v běžném tréninku nedělají. Ale jsou pracovití a všechno to pobírají rychle,“ chválí hráče liberecký trenér výběru Pavel Nývlt. „Musím říct, že mají velkou individuální kvalitu a určitě mají na to, aby se posunuli do většího fotbalu, než je ten krajský.“

Okresní kola byla záměrně naplánována na období přípravy, aby nezasahovala do jiných soutěží. V druhé polovině května budou následovat 3 krajská kvalifikační kola, vítězové si zahrají republikové finále. Účastní se všech 14 krajů a pozvaný je jeden tým ze Slovenska, který doplní počet do patnáctky.

Trenér Pavel Nývlt nastínil další plány: „Nás teď s Michalem Kolčavou a ostatními grassroots trenéry mládeže čeká příprava finální soupisky hráčů, kteří nás budou reprezentovat.“ Michal Kolčava dodává, že to vypadá, že nejvíc hráčů bude právě z libereckého výběru. Pro všechny to ale bude velká příležitost: „Turnaj bude dvou nebo třídenní. Všichni se můžou se ukázat směrem do většího fotbalu,“ těší Kolčavu. Žádný z hráčů totiž nesmí hrát vyšší soutěž, než je krajský přebor.

A to je i hlavní důvod vzniku turnaje. „V přechodu z kategorie žáků do dorostu, to znamená mezi 15 a 16 lety, zaznamenávám velký úbytek hráčů. Proto jsme vymysleli tenhle memoriál,“ vysvětluje Kolčava. Snadné to není ani pro trenéry, jak popisuje Nývlt: „Před prvním zápasem jsme měli jen dva tréninky. Neznáme kluky tak dobře. Ale myslím, že za tu dobu už jsme rozeznali typologie hráčů a poskládali jsme je dobře do postů.“

„Uvidíme, jak na tom budeme v porovnání s ostatními kraji. Liberecký kraj dlouhodobě nepatří mezi fotbalové velmoci, i proto bychom to chtěli pozvednout. Příští rok bychom chtěli s organizací pokračovat,“ vyslovuje přání Michal Kolčava.

Výsledky krajského finále:

O 3. místo: OFS Jablonec nad Nisou – OFS Česká Lípa 1:6 (0:3).

O 1. místo: OFS Liberec – OFS Semily 4:1 (1:0).