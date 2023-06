Posila Lomnice, Michal Lábek, má zatím v sezóně odehraných dvacet dva zápasů, na kontě sedm gólů a jednu červenou kartu. V posledních utkáních svého týmu si může ještě gólové konto navýšit. Mužstvo je v tabulce aktuálně páté se 43 body.

Michal Lábek - Lomnice n.P. | Foto: Josef Březina

Jaký je váš fotbalový životopis?

Pocházím z Lomnice, tady jsem s fotbalem začínal a v deseti letech, za starší žáky, jsem hrál v Semilech. Pak jsem přešel do Liberce, kde jsem kopal tu nejvyšší, první dorosteneckou ligu. To bylo od patnácti do jednadvaceti let. A v libereckém Slovanu jsem hrál také juniorskou ligu a třetí ligu. Před třemi lety jsem se do Lomnice vrátil.

Jak zatím hodnotíte sezónu vašeho týmu?

Sezóna byla nad očekávání dobrá. Naše umístění v tabulce je slušné. Týmu se dařilo víc než v minulé sezóně. Vypadá to, že skončíme pátí.

Ještě vás čekají dva zápasy…

Hrajeme derby na hřišti soupeře v Rovensku. V posledním utkání hrajeme doma s jabloneckým Pěnčínem.

Pro tým jste posilou, jakou máte aktuálně formu?

Teď zrovna ne ideální. Je to způsobené i tím, že málo trénujeme, tréninky se ruší, schází se nás pět, šest. To je možná i důvod, proč se mi teď nedaří. V pátek, den před zápasem, se nás sejde třeba dvanáct, to je nadstandardní počet na tento tým. V týdnu tak maximálně osm a to je hodně málo.

A vy chodíte poctivě?

Ano, chodím. I proto, že odpoledne, před svým tréninkem, ještě trénuju mládež. Jsem na hřišti skoro pořád.

Které věkové kategorii se věnujete a jak se vám s ní pracuje?

Trénuju U15, starší žáky. Máme fajn vychované kluky, je to vidět i na hřišti. Hrají krajský přebor, odehráli přes dvacet zápasů a zatím neztratili ani bod.

Nelitujete, že jste nepokračoval v Liberci?

Ne. V Lomnici máme perfektní podmínky, na krajský přebor až nadstandardní. Máme skvělou partu.

Jakou předpovídáte Lomnici budoucnost? Nechtělo by to postup?

Uvidíme, jak to bude v další sezóně. Bude taky záležet na počtu hráčů. Byli jsme blízko třetímu místu. Krajský přebor hrajeme dva roky, takže jsme ještě nováčkem a umístění nemáme špatné. Prvním rokem to bylo kolem desátého místa a letos jsme pátí. Na nováčka soutěže to je slušný výkon. V Lomnici se dlouho hrála I. A třída.

A vaše předpověď pro poslední dvě utkání?

V Rovensku, v derby na malém hřišti, bude horká půda. Doufám, že vyhrajeme. Ale tipuju tak maximálně o gól, tak 2:1 pro nás. A Pěnčín? Je první, asi chce hrát divizi. A my způsobíme překvapení soutěže! Porazíme ho a nepostoupí! Vyhrajeme 3:0.