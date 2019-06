V sestavě má hned několik hráčů s výbornou muškou. Vedle trojice bratrů Kořínkových, v níž exceluje Vratislav a která dohromady v soutěži nastřílela skoro šest desítek gólů, k nim patří také Michal Pfeifer. Má na kontě sedm gólů, ale především nespočet kvalitních přihrávek. „Postoupit a hrát kraj určitě chceme. Hřiště, na která jsme jezdili, už nás nebaví, myslíme si, že máme navíc a že si postup zasloužíme,“ s určitostí argumentoval desenský hráč.

Před posledním zápasem sezony, ve které na Desnou čekal liberecký Rapid, věřil, že tam alespoň bod udělají. Ale něco mu říkalo, že odjedou jako vítězové. A měl pravdu. Rapid od Desné inkasoval sedm gólů. Autorem jednoho byl i Michal Pfeifer.

„Rapidu už o nic nešlo, protože byl na konci tabulky a asi sestoupí. Ale tyto zápasy týmů shora a zdola tabulky bývají často velmi zrádné. Jeli jsme do Pavlovic s tím, že to bude těžký zápas a že nás mohou něčím překvapit,“ dodal Michal Pfeifer, který se před koncem sezony musel ještě poprat se zraněním.

Jaké zranění jste musel léčit?

Měl jsem natržený zadní stehenní sval. Čtyři týdny jsem musel dodržet klidový režim. Ale pak už jsem si začal nohu stahovat a do utkání v Mimoni jsem nastoupil. Ještě to nejde úplně na sto procent, ale na příští sezonu se už připravím naplno.

Fanouškům jste po posledním zápase slíbili stovku piv, došlo na ně?

Ano, děláme to tak každý rok. Za peníze, které dáme během sezony do společné kasy, jsme fanouškům zaplatili sto piv. Oni nám chtěli na oplátku koupit sud piva po posledním zápase na Rapidu, ale to nechceme. Bylo to od nich ovšem pěkné gesto.

Od fotbalu si oddychnete, čeká vás pár týdnů volna…

Příprava nám začíná kolem 20. července, tak několik týdnů volna bude. Ale pak se musíme dát hned zase rychle dohromady a trénovat.

Desenský fotbal má velkou podporu města, takové štěstí nemá každý klub.

Ano, to určitě každý nemá. Město fotbal podporuje. S jeho pomocí máme taky k dispozici kvalitní umělku, která je skvělá. A určitě by si ten krajský přebor zasloužila tak i ta umělka.

A co fanoušci, chodí jich na vaše utkání dost?

Určitě ano, diváci chodí a jsme za to velmi rádi.

A jak si vy odpočinete od fotbalu a tréninků?

V plánu mám nějakou dovolenou. Ale určitě budu chodit taky běhat, abych se brzy dostal do formy.

Je to velký rozdíl hrát I. A třídu a pak krajskou soutěž?

To určitě je. Krajský přebor je zase o něčem jiném, hlavně o nových a kvalitnějších soupeřích. Chceme se na ně připravit co nejlépe.

Často se stává, že postupující pak hraje na konci tabulky nové soutěže…

Ano, to se stává. My jsme si už ale řekli, že takhle nechceme, aby to dopadlo. A taky pro to uděláme všechno. Nehodláme hrát třeba ve Skalici, v Doksech nebo ve Višňové a odjet s osmi góly.

Myslíte, že by mužstvo potřebovalo nějaké posily?

To se ještě uvidí. To je otázka na vedení klubu. Jako tým spolu budeme i dál. Jestli někdo přijde, uvidíme. Někteří kluci jsou přes týden v Praze, kde studují na vysokých školách nebo pracují. A to je pro ně priorita. Přijedou na trénink až v pátek. Snad tak bude fungovat i dál.