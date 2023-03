Naznačil jste, že generálka nebyla úplně stoprocentně podle představ, proč?

Vyhráli jsme sice 4:2, ale stejně jako my, tak i soupeř měl v sestavě mladé hráče a kluky z béčka. Charakter generálky to úplně nesplňovalo. Možná to bylo i tím, že jsme po vyřazení v Poháru LKFS museli hledat náhradního protivníka. Původně jsme měli hrát s Chrastavou, ale ta měla právě v poháru Hrádek nad Nisou, a tak jsme hledali alternativu.