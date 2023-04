Za domácí hrající vedoucí týmu Jan Pipek: "Byl jsem moc rád, že jsme vyhráli. V tomto soutěžním kole jsme hráli jako jediní. Ostatní zápasy byly přeložené. My už jsme ale nechtěli utkání překládat. A taky jsme chtěli hrát doma. Hřiště bylo celkem solidní, nezničili jsme ho. Soupeř byl slabý. My jsme dali góly a vyhráli jsme. Příště hrajeme v Desné, bude to derby. A má být dobré počasí, hrát se snad tedy bude."



Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Hráli jsme špatně, náš výkon nebyl dobrý. Měli jsme s sebou šest dorostenců, abychom se dali vůbec dohromady. Ale určitě prohru nesvádíme na mladé. Snažili se, ale nemají ještě moc zkušeností. Albrechtice mají vysoké hráče, těžko se nám na ně hrálo. Děláme vzadu zbytečné chyby, darovali jsme soupeři minimálně tři góly. Kopaly se i penalty. Podržel nás gólman. Jednu oni dali, jednu ne. My jsme taky neproměnili penaltu. Za stavu 2:1 to byl zlomový moment. Když bychom dali na 2:2, mohl se zápas vyvíjet jinak. Ale za pět minut jsme dostali na 3:1, a to rozhodlo. Hřiště bylo měkčí, ale šlo to. Je škoda, že, když teď máme soupeře ze spodní části tabulky, tak nebodujeme. Příště hrajeme s předposledním Jablonečkem, tak už musíme doma získat body. Nebojím se toho, že bychom spadli, máme jednadvacet bodů. Ale musíme se hlavně na utkání sejít a nastoupit v kvalitní sestavě.“