„Prohráli jsme, ale šancí jsme měli stoprocentních tak čtyři, pět. Utkání mělo skončit 5:2. Bohužel jsme neudrželi Obršlíka, na kterého jsem upozorňoval a nedali jsme góly. Jinak jsem hráčům nemohl nic vyčíst. Hráli jsme poprvé na trávě, díky tomu byly i různé nepřesnosti. Možná to byl i ten důvod neproměněných šancí, že jsme přecházeli z umělky na trávu. Chvíli to trvá, než se s tím kluci sehrajou. Šance se ale dát musí, i kdyby se hrálo na ledu. Podzim je dohraný, začneme jarní část soutěže doma proti Semilům,“ řekl trenér Rychnova Miroslav Procházka.

Rychnov držel krok i v jedenácti. Sedmihorky neproměňovaly šance

„Vyhráli jsme, hrálo se na těžkém terénu, poprvé letos na trávě. Fyzicky to byl náročný zápas. Rychnov měl minimálně pět, šest šancí. Nám zápas vychytal náš gólman. Měli jsme tři akce z brejků, Obršlík s Nikrýnem si to nahráli, mohly z toho padnout taky ještě další góly. Rychnov nás pak trochu tlačil. Zmáčkl nás. Naši kluci to uhráli bojovností. Ale dnes to byl zápas našeho gólmana, ten nás podržel. Naše hra úplně kvalitní nebyla, na trávu zatím nejsme zvyklí. Proto dnešní tři body bereme všemi deseti. Pro nás to byl těžký zápas a Rychnov byl zápasově lepší. My jsme makali, nevykašlali jsme se na to. Bojovali jsme, za to kluky musím pochválit. Dohráli jsme podzim a příští víkend začínáme jarní část soutěže a jedeme do Pěnčína. Pro jaro máme jasný cíl. Chceme být do pátého místa. Teď jsme poskočili na třetí. Určitě chceme být v horních patrech tabulky. A chceme, aby kluci chodili trénovat, bylo nás pořád hodně a bavilo nás to,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.