Trenér David Ryšavý měl důvod k pochvale. Mšeno hrálo jen ve dvanácti hráčích a pomáhal i jeden z B týmu. Kouč zvolil rozestavění 4,2,3, 1, jen na jednoho hrota a zezadu na rychlé brejky.

"Domluvili jsme se, že budeme hrát víc zezadu. Čekali jsme, až přijdou. To se nám povedlo. Ve dvanácti lidech kluci dobře bránili. Měli toho ale taky už plný kecky. Naše umělka je velká, bylo to hodně o běhání a o fyzičce. Podali jsme ale výborný výkon, i když jsme neměli optimální sestavu. Naši dodržovali to, co jsme si řekli před zápasem. Obršlík dal dva góly, Nagy jeden. Bojovností a nasazením jsme zaslouženě vyhráli a já si tohoto vítězství moc vážím,“ řekl trenér David Ryšavý.

Jeho svěřence čeká ještě, v rámci Zimního poháru, mužstvo Albrechtic. „Měli jsme za cíl, že tento pohár vyhrajeme. Máme už čtyři vítězství. A když zvládneme v sobotu 2. března doma Albrechtice, tak by to tak mělo být,“ plánuje David Ryšavý.

"Hráli jsme proti dospělým. Soupeř byl vyspělejší, větší, urostlejší, ale v soubojích to bylo vyrovnané utkání. Mšeno bylo produktivní v proměňování šancí a my jsme směrem dopředu byli hodně slabí, nedařilo se nám se prosadit. Sice jsme si taky vytvořili nějaké šance, šli jsme dvakrát sami na bránu, ale nepodařilo se nám dát z nich gól. Mšeno nám z těch šancí, které mělo, dalo góly," okomentoval duel trenér U18 Klucký.