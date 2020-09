Tentokrát se mšenské áčko vydalo na hřiště soupeře. Ve Višňové ho čekal další zápas krajského přeboru. A ten vyšel podle představ celého týmu i trenéra Miroslava Procházky. Domů se vrátili s dalšími, důležitými třemi body.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, už v sedmé minutě jsme, díky dvěma gólům Tomáše Čížka vedli. Pak ale přišlo zaváhání našeho brankáře a stav se změnil na 2:1. V první půli jsme byli lepším týmem, měli jsme navrch. Domácí, pokud měli fyzické síly, nám stačili“ řekl k začátku trenér Procházka.



PAK PŘIDALI DALŠÍ

Do druhého poločasu vstoupili hosté ještě lépe. Dali za sebou hned několik gólů a to višňovský tým úplně odvařilo. „My jsme měli velkou výhodu, že se nám vrátil Pavel Košťál. I když nebyl ještě úplně vyléčený, pro mužstvo

je velkou posilou. Na malém a hrbolatém hřišti, kde to bylo samý souboj, výborně dirigoval obranu a vyhrával vzdušné souboje,“ chválil kouč A týmu.



A výraznou oporou, jako v každém zápasu, byl podle trenéra opět Tomáš Čížek. „Tomáš zase kraloval. A dnes hrál i nedoléčený, ale pro nás klíčový hráč, Maryško. Mám také radost z mladých, třeba z výkonu Michalka nebo Dvořáka, u kterých je znát progres. A stále máme ještě v záloze pro základní sestavu například Poura, Bínu nebo Vebra. Teď musíme tento dobrý výkon potvrdit v sobotu doma s Frýdlantem,“ zdůraznil trenér.



HRÁLI TO, CO CHTĚLI

A výkon se líbil i hrajícímu manažerovi mužstva Adamu Peltovi, „Konečně jsme se sešli v normální sestavě a hráli jsme fotbal, jaký jsme chtěli. Hned na začátku jsme dali dva rychlé góly. Měli jsme velkou produktivitu.“



Višňová – Mšeno A 2:7 (1:2)

Branky: 4., 7., 46. Čížek, 51. Maryško, 54. a 64. Sedl