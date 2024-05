Vedoucí branka ale domácí celek nepovzbudila, spíše se po ní zatáhli a soupeř získával iniciativu. A ještě do poločasu Musílkem dvakrát skóroval. To již hráli domácí bez zraněného a vystřídaného Nykrína a poločas dohrávali po vyloučení jednoho z hráčů v oslabení. Ve druhém poločase se pak režie hry ujal hostující tým a domácí se téměř nedostávali do vážnějších akcí a k ohrožení hostujícího brankáře. Bělá přidala ještě třetí gól a zaslouženě si ze Mšena tři body odvezla.

"Dali jsme první gól a vedli jsme 1:0, takže to vypadalo na dobrý výsledek. Dnes jsme museli hrát bez Kuby Obršlíka, který má problém s kolenem. Doufám, že příště už to bude v pořádku, a bohužel ve třicáté minutě se Michal Nykrín po špatném souboji udeřil do hlavy, takže jsme ho raději nechali odvézt do nemocnice. Má lehký otřes mozku, snad to bude v pořádku. Protože to bylo docela vážné, tak nám chyběl i on. Hráli jsme tedy bez dvou útočníků a museli jsme to nějak kompenzovat. Ke konci, ve třicáté šesté minutě, byl náš hráč faulován a za protesty dostal červenou kartu, takže jsme pak hráli o jednoho méně až do konce.

Soupeř měl výborné hráče, opravdu zkušené útočníky. Ti kluci hráli dobře, byli lepší. Vedli jsme 1:0, tak to ze začátku vypadalo dobře, ale pak už jsme neměli štěstí. Neměli jsme sílu jít dopředu a navíc Michal , který se zranil, nám chyběl. Měli jsme šanci na remízu, ale soupeř nás pak přitlačil a my jsme už nedokázali nic dělat. Soupeř byl kvalitní a byl na nás připravený. Má opravdu zkušené hráče, kteří už někde hráli. My takový tým ještě nemáme, protože hrajeme první rok, takže sbíráme zkušenosti. Mladí kluci bojovali, musím říct, že bojovnost nám nechyběla. Snažili jsme se, ale bohužel to nedopadlo. Teď máme v dalším kole Ruprechtice, jedeme k nim. Snad bude Kuba Obršlík už hrát a určitě nám pomůže v útoku, nějak změníme rozestavení a uvidíme. Hrajeme v deset ráno a naše béčko hraje od pěti hodin v Nové Vsi. Takže v sobotu budeme muset přemýšlet, jak to uděláme, protože máme dva zápasy. Určitě to nějak zvládneme,“ věří trenér Mšena David Ryšavý.

„Hráli jsme na trávě a musím říct, že trávník byl skvěle připravený, možná to byl nejlepší trávník, na kterém jsme hráli. Vyhráli jsme 3:1, ale máme zase dva zraněné, asi dlouhodobě. První poločas byl z naší strany trochu horší, ale pak jsme se zlepšili. V prvním poločase jsme prohrávali 1:0 a museli jsme dohánět výsledek. Od 25. minuty jsme to měli pod kontrolou, vyrovnali jsme, dali gól na 2:1 a pak ve druhé půli jsme přidali na 3:1. Hráli jsme, jak jsme chtěli. Měli jsme přidat ještě nějaké góly, nějaké šance jsme neproměnili. Takže jsme si došli pro ty tři body, které jsme chtěli. Byla to předehrávka posledního kola, protože my máme oslavu 80 let založení fotbalu. Máme pozvanou do Bělé starou gardu z Liberce, která hrála Ligu mistrů,“ řekl trenér Bělé David Grebeníček.