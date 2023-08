S kvalitním soupeřem, s Pěnčínem (Li) se v dalším kole I. A třídy potkal nováček, Mšeno. Začátek zápasu se domácím příliš nepovedl, dělali hrubé chyby a ještě v 75. minutě prohrávali 3:1. V 90. minutě už ale vedli.

„Chyběl nám důraz, koncentrace v závěru. V poslední minutě domácí vyrovnali. Diváci viděli napínavé utkání až do konce. Shodli jsme se s trenérem soupeře, že to pro nás oba bylo o nervy. Remíza je spravedlivá, zasloužená. Pěnčín hrál dobře, má zkušené hráče. Často asi prohrávat nebude. My čekáme zatím na první vítězství,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.

Diváci v jabloneckých Břízkách viděli osm pěkných gólů. Příště tým Ryšavého jede do Studence. Kouč zkonstatoval, že na začátku soutěže jim los příliš nepřeje, mají samé kvalitní týmy.

„Tento zápas nám ale ukázal, že dovedeme hrát i s týmem shora tabulky. Kluky musím pochválit, nevzdali to. Byli jsme fotbalovější, to říkal i pěnčínský trenér. I bod nás těší. Pro diváky pěkné utkání, takhle to má vypadat. Náš střelec Obršlík dal tři góly. Pochválit musím taky Tokára, i ten hrál dobře,“ zdůraznil trenér Mšena.

Rychnov o body doma přišel. Plný počet si připsaly Rozstání, Semily, Bělá

Ruprechtice – Bělá 2:2 (1:1)

„Jsem spokojený. Ale mrzí mě, jak se k výsledku vždycky dopracujeme. Soupeři skládám pochvalu, mají suprového trenéra, sehnal kvalitní posily, zapracoval je do týmu, jako tým hrajou Ruprechtice pěkný, kombinační fotbal. Takový, jako hrajeme my. Utkání na obou stranách bylo nahoru, dolů,“ řekl k remíze s Ruprechticemi vedoucí hostujícího týmu Slavomír Beran.

Bělá brzy prohrávala, ale po krásné akci vyrovnala na 1:1. V kabině o poločase trochu zabouřilo. Na začátku druhé půle domácí kopali penaltu. A proměnili ji v gól. To se příliš vedoucímu týmu Beranovi nelíbí, protože za tři zápasy už na ně kopali soupeři tři penalty.

„My jsme střídali, chyběli nám zkušení hráči. Zmákli jsme to a v závěru jsme vyrovnali. Je to bod zvenku, který potěší. Neprohráli jsme a už třetí zápas v řadě jsme dokázali v závěru otočit,“ řekl Beran.

Bojovnost doprovázela výkony Bělé v závěru zápasu. Ale cestu k výhře jí zkazila nedisciplinovanost, nedůslednost a lehkovážnost.

Semily – Rychnov 0:0

Semily s mladíky v týmu začaly velice aktivně s jistou kvalitou na míči. Rychnov pozdě dostupoval a nebyl dostatečně aktivní, aby si vyprodukoval brankovou příležitost.

„Těch jsme v zápase moc neměli. Domácí i my jsme trpěli nepřesností v přihrávkách i v zakončení. Byl to spíš zápas připravených obran. Rozešli jsme se s bezbrankovým výsledkem 0:0,“ řekl k zápasu asistent trenéra hostů Ondřej Králíček.

„Ve třetím kole jsme si vyzkoušeli i třetí možné rozuzlení. K prohře a výhře přibyla bezbranková remíza. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, po přestávce jsme měli navrch. Do velkých příležitostí jsme zásluhou kvalitních individuálních výkonů našich obránců soupeře nepouštěli a když už se Rychnov k zakončení dostal, brankář nás podržel. Bohužel, ještě méně práce měl gólman soupeře, v největší šanci celého zápasu totiž minulý týden dvougólový Frolík trefil jen tyč a ani s dorážkou si neporadil. Jinak jsme nedokázali slušný výkon ve středu hřiště přenést do nebezpečného prostoru. Jakmile jsme se přiblížili vápnu, jako by nám svázali nohy. Přes chvályhodné nasazení některých ofenzivních hráčů se nám nepodařilo náš problém překonat. Proto skončil zápas, který bychom měli vyhrát, spravedlivou remízou,“ zhodnotil průběh duelu kouč Semil Miroslav Hejduk.