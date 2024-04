„Bylo to těžké. Myslím, že Krásná Studánka byla tentokrát úplně jiný tým, než ten, který hrál loni. Mají mladé kluky. Hráli velmi dobře, rychle dopředu, hráli na protiútoky. Byli dobří a rychlí. Na tento víkend jsem povolal brankáře Míru Braniše, protože naše obrana opravdu potřebovala nějakou změnu. Chytil tři jasné šance, to bylo opravdu skvělé. Vedli jsme 1:0, ale oni rychle vyrovnali na 1:1 a pak asi v 87. minutě Kuba Obršlík, náš útočník, znovu ukázal svou kvalitu, probil se vápnem a zakončil tvrdou střelou. Jsme velmi rádi, že jsme vyhráli. Musím ale pochválit soupeře, hrál velmi dobře. Měl rychlé protiútoky, byl důrazný. Jsem velmi rád, že jsme to otočili na 2:1. Byl to dobrý fotbal z obou stran, oba týmy hrály krásně. Naši kluci makali a nevzdali to. O víkendu hrajeme s Doubím. Máme dvě domácí utkání za sebou, takže bychom chtěli potvrdit vítězství doma. Uděláme pro to všechno, abychom každý domácí zápas vyhráli. Samozřejmě jsem rád, že se vrátí David Černý, který měl červenou kartu v předminulém kole, takže také zaplatil pokutu. Měl jsem dva nemocné, ti se vrátí také do sestavy. Sestava bude trochu uvolněnější a kvalitnější, určitě se ale na Doubí připravíme. Víme, že bude bojovat a že to nebude zadarmo, musíme makat a zkusit získat více bodů. Jsme teď na pátém místě, chtěli bychom hrát nahoře. Když se vyhrává, je hned lepší nálada v týmu, líp se trénuje a hraje,“ zdůraznil trenér Mšena David Ryšavý.

Doubí – Bělá 0:3 (0:0)

„Vítězství se rodilo těžko. Zlomili jsme to až ve druhém poločase. Už se nám to stalo. Musíme se na to více zaměřit. Možná špatná rozcvička nebo něco. Nevím. V prvním poločase jsme vždy trochu pomalejší, horší, druhá už je pak lepší, vyhovující, ale prvních dvacet pět minut je vždycky bída. Po dlouhé době jsme zase hráli na umělé trávě, takže to byl trochu náskok pro domácí. Ale i v předchozích zápasech jsme neměli dobré první poločasy. Výsledek je, podle mého názoru, lepší než předvedená hra. Měli jsme tři zraněné, takže nám tři kluci ze základu nehráli, musel jsem nasadit jiné. A samozřejmě jsme nakonec spokojení. O víkendu jedeme na první Pěnčín. Má dobré fotbalisty. Doma jsme je porazili 4:0, takže oni nám mají co vracet,“ zdůraznil kouč Bělé David Grebeníček.

Dolenský: Klíč je náš. Udělali jsme pro to všechno

Rychnov – Studenec 0:4 (0:0)

„Začali jsme s dvanácti lidmi, protože čtyři byli pryč, a zrovna ti ze základní sestavy. Poločas jsme udrželi 0:0 a pak jsem cítil, že nám dochází kyslík. Kolem padesáté, pětapadesáté minuty to začalo a fyzicky jsme byli na tom špatně, protože kluci nechodí trénovat. A máme starší tým oproti těm ze Studánky, kteří mají mladé, běhavé kluky. Takže nás přeběhli. Samozřejmě jsme udělali chyby a to pramení z toho, že už nemáme kyslík a faulujeme. Když přijdete pozdě do souboje, tak o něj přijdete. Prohráli jsme 4:0. Zaslouženě jsme prohráli, možná by to v první půli bylo jinak, kdyby pískli penaltu, ale nezlobím se, protože my prostě netrénujeme. Letos jsem měl schůzku s vedením a říkal jsem, že potřebujeme posílit, změnit a začít trénovat. A ti, kteří nechodí, končí. Ale asi nejsem sám, kdo si stěžuje na trénink. Někteří hráči mají nebo spíš nemají patřičnou zodpovědnost. Já jsem za celou kariéru neodjel na dovolenou v sezoně a oni si odjedou, jak potřebují,“ zkonstatoval rychnovský trenér Miroslav Procházka.



Semily – Žibřidice 5:1 (2:0)

„Když hrajeme doma, padají góly. To platilo i proti Žibřidicím. Začali jsme aktivně a i když jsme nějaké šance neproměnili, první branka padla brzy. V aktivitě jsme nepolevili, jenže po naší druhé trefě přišlo nešťastné vyloučení a hlavně na začátku druhého poločasu nás hosté dostali pod tlak. Přestože se Žibřidicím podařilo snížit, my jsme nic nevzdali a z protiútoku dali gól na tři jedna. V tu chvíli se zápas zlomil. Tomu, že jsme si konec zápasu pohlídali bez větších problémů, pomohlo i vyloučení kapitána soupeře. Na větším prostoru, který se oběma vyloučeními vytvořil, jsme prodali dobrou fyzičku a ještě dvakrát překonali obranu i brankáře. Žibřidice se už do větší šance nedostaly,“ řekl k utkání trenér Semil Miroslav Hejduk.