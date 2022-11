„Soupeř byl kvalitní, několikrát na nás dotahoval a my jsme až v devadesáté první minutě dali na 3:2. Musím pochválit Ondřeje Zámečníka, který si šel pro zranění v 85. minutě sednout na střídačku a pak se ještě vrátil a dal v 91. minutě poslední, důležitý gól. Kluci zápas odbojovali dobře, jsem rád, že jsme utkání zvládli. Pěnčín remizoval, tak bychom se v tabulce měli dostat před něj. Soupeř byl bojovný, dobře bránil, hodně to bylo o soubojích. Silově na tom byli hosté velmi dobře. Radil jsem klukům, že musíme být trpěliví. Byl to pěkný zápas. A jsem rád, že se nám vydařil a tři body zůstaly nám. Máme za s sebou sérii výher, takové postavení v tabulce si kluci zaslouží, musím je pochválit,“ řekl k poslednímu zápasu trenér Mšena David Ryšavý.Hostující hráče zaskočila ještě před začátkem utkání změna hřiště. „Chystali jsme se na umělku a až když jsme se rozcvičovali, tak za námi přišel správce a řekl nám, že se bude hrát na trávě. To nám nepřišlo úplně fér, ale beru to zkrátka jako realitu,“ řekl trenér Roztok Jakub Illner. „Dobře jsme do zápasu nastoupili. V sedmnácté minutě jsme vedli 1:0, ale bohužel jsme do poločasu dostali po naší laciné chybě vyrovnávací gól. Po pauze se nám povedlo ještě jednou dostat se do vedení, ale po dalších vlastních chybách jsme dostali dva rozhodující góly,“ popsal trenér cestu ke konečnému výsledku. „Myslím si, že nás soupeř možná trochu podcenil, byl to hodně vyrovnaný zápas. Chtěl bych celý tým pochválit,“ říká Illner, ale jedním dechem dodal, že je na čem pracovat.

Bozkov – Jablonec n. Jiz. 2:3 (1:1)

Po rozčarování z minulého týdne byl trenér Jablonce s výkonem mužstva v Bozkově spokojený. „V Bozkově je to vždycky těžké. Jsme rádi, že jsme v tabulce odskočili na čtvrté místo od konce a ta pozice je před pauzou jistější,“ hodnotil Robert Chlup. „Utkání to bylo vyrovnané a bojovné, ale štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu. My jsme měli dobrou sestavu, nechyběl Jiroutka, Žďárský, Holman a Tomíček. Jen brankáře jsem musel zase nahradit hráčem, protože ten se den před utkáním společensky unavil a udělal si výron kotníku. Chtěl bych vyzdvihnout výkon rozhodčího, takhle by to mělo vypadat,“ řekl trenér Robert Chlup.

Smržovka – Přepeře B 4:1 (1:1)

„Úvod utkání jsme prospali, tyhle ranní časy nám nějak nesvědčí, takže jsme hned v druhé minutě prohrávali. Nejdůležitějším okamžikem zápasu byla chycená penalta naším gólmanem, to byl klíčový moment celého utkání. V druhém poločase jsme už byli lepší, i když jsme opět neproměňovali jasné šance, tak tříbodová odměna zůstala u nás na domácím hřišti. Je to pro nás povedený závěr podzimní části,“ zhodnotila utkání vedoucí týmu Veronika Veseloušová.

Desná – Mírová 0:1 (0:0)

Poslední utkání podzimu domácí nezvládli. „Od úvodu jsme sice měli převahu, ale šance jsme neproměňovali, ani penaltu ve 37. minutě za faul na Mejsnara. Tu naopak proměnili hosté, když v 74. skóroval Poledne. Od této chvíle jsme se již nezvedli a hosté si hubené vítězství pohlídali,“ uvedl za domácí vedoucí týmu Petr Kopal.Vedoucí týmu hostů Petr Dědeček byl i s hubeným vítězstvím spokojený. „Tři body jsou doma, máme už osmnáct a jsem maximálně spokojený. Nebylo to ale tak jednoduché. Domácí kopali v prvním poločase penaltu, byla taková sporná, ale náš gólman ji chytil. Ve druhém poločase jsme byli lepší, měli jsme víc šancí. My jsme penaltu proměnili . Mohli jsme ještě pojistit výsledek na 2:0, dokonce i 3:0, ale kluci nadávali, bylo to pak trochu nervózní. Naposledy jsme prohráli pátého října, pět zápasů v řadě jsme vyhráli.“

Držkov – Albrechtice 4:2 (2:0)

„Za výsledek a tři body chválím. Ale o poločase jsem musel hráčům vynadat. V 7. minutě jsme vedli 2:0, soupeř nám dal dva laciné góly. A my jsme přestali hrát, nepomohli jsme si. Když jsme vedli, měli jsme si zahrát fotbal a ne se dohadovat. Vrabec dostal červenou za faul, druhý poločas jsme hráli o deseti. Mohlo to dopadnout hůř. Hrálo se na těžkém terénu, ale je dobře, že jsme závěr sezóny odehráli a připsali si tři body. Už se vrátil po zranění Pepa Just a dával gól,“ zhodnotil duel trenér Držkova Evžen Dvořák.

Lučany – Pěnčín 2:2 (1:1)

V týmu hostů zavládl smutek. „Dali jsme gól, měli jsme jasnou převahu, pak domácí vyrovnali díky naší chybě. Vstřelili jsme další gól na 2:1 a dalších asi osm šancí jsme neproměnili. S přehledem jsme těch osm gólů mohli dát. Nikdy jsem si nestěžoval na rozhodčí, ale to, co dnes předvedl hlavní rozhodčí, bylo hrozné. Pískal tendenčně, nařídil v 90. minutě nepřímý kop proti nám před vápnem. Našemu kapitánovi dal červenou. Tak jsme v 90. inkasovali,“ řekl rozlícený trenér Jan Řezáč a dodal, že Pěnčín podá protest. Spokojený s remízou byl Oldřich Churý, předseda FK Lučany. „Pěnčín byl lepší, ale naši kluci bojovali a překonávali se. Mají moje velké uznání. Vyrovnali jsme v 9O.minutě.“