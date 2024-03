„Nebylo to dnes úplně ono. Soupeř byl hodně zatažený, zezadu hrál hodně v bloku, těžko jsme se tam dostávali. Hodně šancí jsme si pokazili. Přizpůsobili jsme se hře Albrechtic. Dnes to z naší strany nemělo takovou šťávu jako minulý víkend s Jabloncem. V pátek před tímto zápasem jsme měli ještě náročný trénink, sprinty, starty. Kluci dnes říkali, že je bolí nohy. Možná jsem to trochu přepálil, byli asi trochu unavení. Trénujeme pořádně, poctivě. Dnes nám chybělo několik důležitých hráčů, ale na to si nestěžuju. Výsledek to byl dnes dobrý, výkon slabší. Ale jedeme dál, jsme zvědaví, koho dostaneme dál v poháru. Může to být Brod z krajského přeboru. To by pro nás byla výborná příprava před prvním mistrákem s Rychnovem, to je ještě dohrávka z podzimu,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.

Mšeno chce v poháru vyhrát. Porazilo mladíky FK

„Docela dobrý zápas, sice jsme prohráli, ale herně to bylo vyrovnané. Nepostupujeme, ale to nám nevadí. Turnaj jsme si zahráli v rámci přípravy. Jsme spokojení. Začínáme soutěž za tři týdny, další přípravná utkání už hrát nebudeme. Do soutěže naskočíme hned. Posily žádné nemáme, jedeme ve starém složení, ve starých kolejích. Hlavně si zase chceme zahrát dobrý fotbal,“ uvedl k zápasu a celkové přípravě za Albrechtice Jan Pipek.

Mšeno – Albrechtice 4:2

za Mšeno: Zachoval, Koldovský, Novotný, Obršlík

za Albrechtice: Purm, Vlček