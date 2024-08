„Byl to první zápas, trochu nervózní. Nějaké chyby jsme určitě udělali, rozehrávka byla malinko složitější. Musím pochválit výkon brankáře Dominika Havrdy, který chytal opravdu výborně a navíc soupeři chytil penaltu. Tým hodně podržel. Ukázala se taky kvalita našeho výborného střelce Jakuba Obršlíka, který dal tři góly. Jeden přidal Benda. Soupeř byl rychlý, hrál dobře. Ale my jsme dneska byli ti, kteří dávali góly. Ještě to ale nebylo ono, jak bych si to představoval. Ještě se do toho musíme pořádně dostat. Bylo to první kolo, chtěli jsme ho doma vyhrát a to se nám povedlo. Přišlo také hodně fanoušků, dokonce přišli i s bubnem, tak snad jsme jim udělali radost.

Mám pořád v týmu třicet lidí. Příště jedeme do Jilemnice, tam to bude jiné. Doufám, že nás tolik chybět nebude. Jilemnice je nováček, ta se bude chtít ukázat. Nové posily určitě taky má. O body se samozřejmě popereme, zabojujeme. Ty dnešní bereme s radostí, vyhráli jsme a to je důležité. Dobrý začátek soutěže je vždycky hodně důležitý,“ zdůraznil trenér David Ryšavý.