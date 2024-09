„Síly soupeře špatné, pro mne byly Semily zklamání. Ale právě díky tomu bych výsledek nepřeceňoval. My jsme dali branku už někde v desáté vteřině, zápas se rozehrál a hned gól. To nám pomohlo. Pak jsme v osmé minutě dali na 2:0 a poločas už byl 3:0. Domácí jsme přehrávali kombinačně, ve všem. Spoustu šancí jsme ještě nedali. Ve druhé půli naši začali dělat trochu ve hře nesmysly, asi si mysleli, že za stavu 0:3 už se nemůže nic stát. Druhá půle měla díky tomu špatný začátek. Musel jsem zvýšit hlas. Ale zase ke konci jsme pak dali ještě dva góly,“ okomentoval vítězný zápas trenér Rychnova Miroslav Procházka.

Rychnovští hrají teď dvakrát doma. Nejprve to bude Doubí. „To je taky posílené, tým celkem solidní. Dostali zatím jeden gól ze tří zápasů , takže asi to mají dobře postavené. Mohl by to být dobrý zápas,“ předpovídá Procházka.



Mšeno A – Rapid Liberec 4:2 (2:1)

„Podržel nás gólman Míra Braniš, Dominik Havrda nebyl, takže nastoupil do brány a zase měl několik dobrých zákroků,“ nejprve chválil brankáře trenér David Ryšavý.

Mšeno nejprve prohrávalo, ale pak zápas do poločasu otočilo na 2:1, bylo to větším nábojem ve hře domácích kteří chtěli asi víc.

Trenérovi se povedlo střídání. „Nastoupil Andrian Nagy, který hned, za minutu po střídání, dal důležitý gól na 4:2. Celé mužstvo šlapalo, výhru jsme si zasloužili. A Míra Braniš v brance čaroval,“ hodnotil jeho výkon David Ryšavý.

Příští utkání hraje Mšeno ve Studenci.

„Teď máme doma vítězství, takže určitě ve Studenci budeme chtít překvapit. Samozřejmě , nemáme tam co ztratit. Ale hrajeme venku a soupeř je to těžký. Navíc má doma velmi silnou podporu fanoušků, výbornej fanklub, bývá to tam hukot. V sestavě budeme mít změny, takže doufám, že budeme silnější. Dnešní tři body tam chceme určitě potvrdit,“ má jasno kouč Mšena.