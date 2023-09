Tři body si na své konto v I. A třídě konečně připsal nováček, tým Mšena, za vítězství nad Žibřidicemi 3:1). V derby Semily - Bělá měli víc štěstí hosté (0:1). Rychnov dal Mimoni bůra (5:2) a chystá se na Bělou.

I. A: Mšeno - Žibřidice | Video: Josef Březina

Mšeno – Žibřidice 3:1 (2:0)

za domácí trenér David Ryšavý:

„Konečně jsme vyhráli a získali tři góly. Je to naše první vítězství v A třídě. A to jsme už potřebovali, i když s výkonem jsem tak spokojený dnes nebyl. Ale nebyli jsme kompletní. Chyběli mi hráči. Hráli spíš kluci z lavičky. Ale odehráli zápas dobře, bylo to bojovné utkání , spíše nakopávání balónů z obou stran. Soupeř má zkušený mančaft. Hru musíme stále zlepšovat. Vyhoupli jsme se na sedmou příčku tabulky a to nás potěšilo. Příště už bychom měli být komplet. Jedeme do Bílého Kostela a zkusíme ho potrápit. Snad se nám to povede.“

Semily – Bělá 0:1 (0:1)

„Do zápasu jsme vstoupili s několika změnami v sestavě a hlavně s velkou nervozitou. Bělá od začátku potvrzovala, že na druhém místě v tabulce není náhodou. Celý první poločas nás výrazně zkušenější soupeř přehrával, ale díky našemu slušnému výkonu v obraně si nevytvářel velké šance. Bohužel, po několika nešťastných tečích a odrazech jedna příležitost přece jenom přišla a semilský odchovanec Jan Motejlek nedal našemu brankáři šanci. Po změně stran se změnil i obraz hry. S horkým počasím jsme se prali lépe než hosté a začali jsme se dostávat nadostřel branky. To bylo ale všechno. Lepší příležitost jsme si vytvořit nedokázali a po zápase vlastně ani nevíme, v jaké sportovní formě se gólman nachází,“ řekl trenér Miroslav Hejduk.

„Semily na tom byly velmi dobře. Mají obrovský potenciál mladých kluků, kteří se nebáli s námi hrát. My jsme šli za vítězstvím cíleně, zasloužili jsme si ho. Slova našeho trenéra Grebeníčka na adresu soupeře, že má velmi dobrý, ambiciózní mladý tým s budoucností a byl velmi dobře připravený fyzicky i fotbalově, byla naprosto výstižná,“ řekl Beran.

První půlka utkání byla ze strany hostů kvalitní, hrálo se v jejich režii. Na velkém soupeřově hřišti ale dělala Bělá jednoduché chyby. Chyběla jí přesnost přihrávek. Ve druhém poločase dala gól, který nebyl uznaný pro offside.

„To byla škoda, dostali bychom se tím do větší herní pohody. Pak se nám povedla totožná akce, ze které gól vstřelil Motejlek. Ten byl v tomto utkání celkově výborný. Navíc to byl dříve hráč Semil, takže stvrdil porážku svému bývalému týmu,“ uvedl vedoucí týmu Bělé.

Ta má v sestavě šest hráčů ze Semil, takže zápas byl pro obě mužstva zároveň významné derby. „Loni jsme od soupeře dostali pěkně za uši, prohráli jsme 5:2. Tak jsme se na tento zápas poctivě připravovali. Semily byly kvalitní soupeř a myslím, že tam bude málokdo jezdit pro body,“ pochválil výkon domácích Beran.

Vítězství hosté udrželi se štěstím. Posledních dvacet pět minut druhého poločasu se začali bát o výsledek a úplně přestali hrát svoji hru. Z toho na jejich straně vyplynulo hodně nepřesností, rohy, fauly, nakopávání, zdržování. „Už to byla skoro křeč, báli jsme se, že prohrajeme. Ještě k tomu rozhodčí ukazoval, že nastaví dvě minuty a nastavil dokonce pět. Byli jsme rádi, když písknul konec. Semily byly výborně připravené, věděly, do čeho jdou,“ zdůraznil vedoucí Bělé.

Semily v této sezóně trénují pod vedením nového trenéra. Už na předzápasové poctivé přípravě před začátkem utkání bylo vidět, že hráči přistupují k utkání zodpovědně. Domácí v důležitém derby podlehli a mají tak Bělé co vracet. Podali ovšem kvalitní výkon.

„My si dnešních třech bodů velmi vážíme. Dnes dvojnásob platí, že bodový zisk významně převyšoval úroveň zápasu. Příště máme doma Rychnov, to je velmi fotbalový tým, který chce hrát pěkný, kombinační, rychlý fotbal pro diváky. Hrajeme s ním rádi. Není zákeřný a díky tomu nedochází k mnoha faulům. Pojedeme si tam zahrát fotbal. Rukavice je hozená, ať ji zvedne ten lepší. Ať týmy ukáží, co umí. Loni ji u nás zvedli Rychnovští, když nám dali 4:1. Máme jim co vracet. Budeme se snažit jít výhře a bodům naproti. Máme zatím fotbalové štěstí na naší straně a neměli bychom ho urazit,“ zdůraznil Beran.

V jeho týmu panuje od začátku soupeře jak v tréninku, tak v kabině pohodová atmosféra. Sbírají body, mají dobré výsledky. Všechno zatím funguje tak, jak si na začátku sezóny v Bělé předsevzali.

„Máme třináct bodů, jsme spokojení. Kluky to baví, na tréninky chodí rádi a ve větším počtu. Trenér může střídat, jak potřebuje. A na výsledcích vidí, že svoji práci odvádí skvěle. Dokud nám to lepí, musíme a chceme vydržet,“ řekl rozhodně vedoucí týmu Slavomír Beran.

Rychnov – Mimoň 5:2 (3:1)

Utkání mělo od začátku podobný obraz jako minulý zápas s Doubím. Rychnov opět nezvládl v úvodu proměnit šance a brzy z nařízeného pokutového kopu inkasoval. Z penalty se v 16. minutě trefil hostující Matušek. Poté ale převzal otěže zápasu do svých rukou Rychnov a Dominik Dupač po úprku z autového vhazování srovnal na 1:1. K němu se ve 35. minutě trefila domácí posila Marek Filip. Do konce prvního poločasu opět úřadoval Dupač, 3:1 pro domácí.

„Ve druhém poločase byl obraz hry podobný. Měli jsme více ze hry a diktovali jsme tempo zápasu. Góly přidali ještě Zmeškal a opět skvěle hrající Dupač, který tak uzavřel hattrick. V závěru zápasu upravili hosté stav, a to díky naší nepozornosti, na 5:2. Příští týden zavítáme do Bělé, kde nás čeká kvalitní soupeř z čela tabulky,“ řekl trenér Ondřej Králíček.