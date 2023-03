Trenér Mšena David Ryšavý: „Držkov má zkušené borce, byli fotbaloví. Bylo znát, že máme mladší tým, byli jsme rychlejší na balónu. Hráli jsme přes naše rychlé strany, přes rychlé brejky, rychlé napadání. A tak chceme fotbal hrát. Ve druhém poločase jsme zase zařadili náhradníky. Do branky šel náš šestnáctiletý brankář, který s námi už chodí na tréninky. Dostal šanci, aby si vyzkoušel první zápas mezi chlapama. A pár dobrých zákroků měl. Rychnov je zkušený tým, ale my máme kluky mladší a běhavější. Právě naše rychlé běhání po stranách, rychlé brejky nemohl soupeř zachytávat. Padaly parádní góly. Celkově to ale bylo dobré utkání. Naši kluci v úplném závěru už malinko zvolnili. Výsledek odpovídá hře. Držkovu chyběli klíčoví hráči, jako je třeba Čížek, Just a další, tak je to pro něj velké oslabení. Na těchto zkušených hráčích má postavený celý tým. My máme natrénované, běhavé kluky. Šance byly parádní, na tři doteky, do strany, před bránu, do prázdné brány. Rychlost byla znát. Z mne spokojenost. Teď ještě hrajeme přípravu s Pěčicemi, ty vedou I. B třídu ve středočeském kraji. To by mohl být dobrý fotbal. Ještě jsem domluvený s trenérem Chrastavy, že bychom si s nimi zahráli generálku před začátkem soutěže. Chrastava vede I. A třídu, tak to by bylo pro nás velmi kvalitní soupeř. Když naši kluci hrajou proti silnějšímu týmu, tak se ještě víc vybičují a utkání by určitě mělo náboj. Při vysokých výhrách se může stát, že naopak hráči trochu poleví. A tomu se chceme vyhnout. Pro obě mužstva by to byla zajímavá generálka. Buď bychom hráli u nás nebo v Chrastavě na trávě. Příprava je dlouhá, ale pokračujeme dál, už máme za sebou sedm přáteláků a ještě nás další čekají. Kluci mají chuť, baví je to, tak budeme takhle pokračovat i dál.“

Jak o život stříleli Hušek a Janalík. Mšeno dál v přípravě drtí soupeře

Evžen Dvořák, hrající trenér Držkova:

„Hrálo se nám dobře, byl to dobrý fotbal při dobrém počasí, na kvalitním hřišti, přátelák, který splnil očekávání. Výsledek je pro nás sice krutý, ale šancí jsme taky pár měli, po našich chybách dali domácí gól, my jsme je nevyužili. Utkání mohlo skončit 6:4 i 6:5. Nastoupili proti nám mladí, běhaví kluci. My jsme sice zkušení, ale už trochu pomalejší. Mladí kluci už se těžko stíhají. Pokračujeme dál v tréninku, za čtrnáct dní už začíná soutěž. První zápas hrajeme s Harrachovem v Desné. Máme vůbec první tři soupeře těžké, po Harrachovu nás čeká Pěnčín a Mšeno. Na rozkoukání kvalitní soupeři. Podařilo se nám získat Štolbu, posilu z Pěnčína a ještě přijde mladá posila z Velkých Hamrů.“