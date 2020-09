Hráči A týmu Jiskry Mšeno, svěřenci trenéra Jaroslava Procházky, splnili úkol a v dalším zápase krajského přeboru vybojovali v domácím prostředí tři body. „Vyhráli jsme, s bodovým ziskem jsme spokojení,“ uvedl trenér mužstva.



FK Jiskra Mšeno A – FK Sedmihorky 3:1 (0:1)



Domácí nastoupili k rozcvičení, při kterém se ještě před začátkem zápasu zranil hrající manažer Adam Pelta. „Do zápasu nenastoupil. A v desáté minutě se nám zranil Košťál, což pro nás bylo citelné oslabení. Museli jsme sestavu přeházet a hrát tak do konce prvního poločasu,“ uvedl k začátku duelu Miroslav Procházka.

Na lavičce zpočátku zůstal také Tomáš Čížek, který je už sice mezi uzdravenými, ale kouč měl v úmyslu ho šetřit. Ale tento plán mu nevyšel.



„Čížek byl střídající hráč. Vrátili se nám už také uzdravení uzdravení Hušek a Maryško. Zranění Košťála nám ovšem celý první poločas trochu narušilo. Nebylo to úplně ono,“ řekl trenér mšenského áčka. Navíc se domácímu Sedláčkovi nepodařilo v první půli proměnit penaltu, což k jistotě Mšena také příliš nepřidalo.

Do druhého poločasu nastupovali domácí v pozměněné sestavě. A do hry se zapojil už také Tomáš Čížek. „Sice jsme ho chtěli šetřit, ale nebylo zbytí. Změny v rozestavění nám přinesly vedení. Vedli jsme stále o gól, výsledek proto visel na vlásku. Za stavu 2:1 nás soupeř trochu zmáčkl. Ale situaci uklidnil právě Čížek, který pojistil v 90. minutě naše vítězství na 3:1, když přehodil jejich vynikajícího gólmana Špínu. Musím říct, že brankáře mají Sedmihorky opravdu velmi kvalitního. A ten své kvality v tomto zápase také potvrdil. My jsme ovšem mohli vyhrát i 6:1, protože jsme měli dvě tutové šance a jednu neproměněnou penaltu. Jejich gólman je zachránil od dalších gólů. Je to opravdu vynikající brankář, chytil jim tři tutovky,“ uvedl kouč Mšena.



Z vítězství měl ale radost a chválil i výkon některých hráčů. „Na pozici stopera zahrál velice dobře Michalko. Klobouk dolů před neúnavným a pracovitým Maryškem ve středu hřiště. Výborně běhal. A soupeři v obraně dělal problémy také ne úplně zdravý Štemberk. S body jsem spokojený. Sedmihorky mají kvalitní mančaft. A my jsme měli doma povinnost vyhrát. Jsem rád, že jsme se jí zhostili dobře, aby nám neutekla špička tabulky. Hlavně v druhé půli podali hráči kvalitní, fotbalovější výkon,“ zdůraznil trenér.



Další dva zápasy krajského přeboru sehraje jeho tým venku. Derby v Desné hrají v sobotu 19. září v 16,30 hodin. A další výjezd je čeká do Višňové, kde hrají v neděli 27. září v 16 hodin.

Manažer A týmu Jiskry Mšeno Adam Pelta: „Pro mne byla první půle doslova strašidelná, šílenství. Z některých výkonů jsem byl zklamaný. Do druhé půle to trenér Miroslav Procházka v sestavě trochu roztočil, jinak postavil řady, nasadil taky Čížu (Čížka). Po těchto změnách jsme se zvedli a dokázali jsme výsledek otočit. Sedmihorky jsou v krajském přeboru průměrné mužstvo, doma bychom je určitě měli porazit. A byl bych smutnej, když bychom je neporazili. Jsem proto rád, že jsme potvrdili to, co říkáme pořád, že především doma musíme vyhrávat.“