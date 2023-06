Vedoucí týmu Martin Kvapil: „Hráli jsme dnes bez posil z áčka, které hrálo ve Velvarech. Ale počítali jsme s tím a o to víc nás výhra těší. Docela jsme se sešli, bylo nás dvanáct, kluci, kteří hrají dobře, přišli. Bylo to vydřené vítězství, v poločase jsme 2:0 prohrávali. Náš střelec Martínek dal čtyři góly, tři hlavou, dva rohy, jedna standardka. V 92. minutě rozhodl na 4:3, jeden dával z penalty. Jednou přišel a dával góly. Doufám, že zase brzy přijde. Příští týden hrajeme v Bozkově, tam bychom mohli končit výhrou. Jsme spokojení. Z hráčů Lučan nás větrala dvanáctka, dobrý, rychlý hráč. Možná by zápasu slušela remíza, ale my jsme za vítězství rádi. Lučany se snažily, potřebovaly vyhrát, nám ale dneska bylo přáno. Když vyhrajeme v Bozkově, můžeme slavit klidný střed tabulky.“

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „Začali jsme velice dobře, vedli jsme 2:0, kdyby to bylo 4:0, tak by se nikdo nemohl divit. Prvních dvacet minut jsme byli suverénní, měli jsme šance, které jsme nevyužili. Pak už se hra vyrovnala. Domácí začali kousat. Poločas zůstal 2:0. Ve druhé půli nás zabily standardky. Oni dali dva góly z rohového kopu. A to je špatné, to by se nemělo dít ani v Lučanech. Třetí gól jsme dostali z penalty. Když jsme prohrávali 3:2, tak jsme vyrovnali na 3:3. A už jsme počítali se zaslouženou remízou. My jsme určitě nebyli horším mančaftem. V 93. minutě jsme kopali standardku od druhého praporku, soupeř nás překvapil a dostali jsme gól. A byl konec. Čtyři standardky a čtyři góly. Musíme zjistit proč a problém do podzimu odstranit.“

Desná – Držkov 4:6 (4:3)

Góly: Rais, Schmied, Hloušek, Quirsfeld – Čížek, Nemyrovskyy, Vrabec, Just, Vaníček, Balatka

Za domácí vedoucí týmu Petr Kopal: „Hráli jsme nejlepší fotbal sezóny. Překvapili jsme favorizované hosty rychlou, kombinační hrou. Ve 21. minutě jsme vedli 4:0. Pak jsme trefili ještě tyč a náš gólostroj se zastavil. Hosté, pod vedením Čížka, přeskupili řady a začali nás přehrávat. Ve 31. dal Čížek na 4:1, za pět minut jsme dostali další gól, autor byl Nemyrovskyy. Ve 38. Vrabec upravil na 4:3. Ve druhé půli jsme udrželi vedení do 56. minuty. Pak po naší zbytečné penaltě vyrovnal Just. Hosté měli stále více ze hry. O své výhře rozhodli gólem Vaníčka 74. a v 79. Balatky.“

Za Držkov hrající trenér Evžen Dvořák: „Když jsme prohrávali 4:0, tak jsem si říkal, že dostaneme rychtu, tak 8 gólů. Zaspali jsme začátek. V Desné hrají mladí kluci, vlítli na nás, než jsme se rozkoukali, tak jsme inkasovali. Potom jsme to trochu přeházeli, začali jsme konečně hrát fotbal a do poločasu jsme mohli 5:4 vést. Čížek, který v sobotu nastoupil v Brodě za starou gardu Sparty, hrál nejprve vzadu stopera, ale vpředu nám někdo chyběl, tak jsme to přehodili, Číža šel dopředu a náš styl hry se tím změnil. Dávali jsme balóny na něj, pak jsme tam posunuli i Matěje Vaníčka. Když jsme dali v 51. minutě gól na 4:1, tak se mladí kluci z Desné začali hádat a přestali hrát fotbal. Několik šancí ale taky ještě měla. Ve druhým poločase už jsme byli jednoznačně lepší. Diváci viděli dobrý fotbal, bez emocí, padlo dost gólů. Vyloučili nám Pepu Justa, druhou žlutou, podle mne, ale dostat neměl. To byla jediná Kaňka na zápase, že nemůže příště poslední utkání hrát. Kdyby se Desná nezačala hádat, tak by to možná dopadlo jinak. Za rok, dva nás budou porážet a bojovat o první místa v B třídě a postup do I. A třídy. Jsou mladí, běhaví, fotbaloví, jestli vydrží, má v nich Desná velký potenciál. Až ještě posbírají nějaké zkušenosti, tak se s nim jen tak vyhrávat nebude. Poslední zápas hrajeme doma s Jablonečkem. Já ale nebudu, letím do Istambulu na finále ligy mistrů. Ale rozlučku už máme naplánovanou. Béčko ještě hraje, takže ji budeme mít až po jeho posledním zápase. Uděláme si ji v našem areálu, to už máme vymyšlené.“

Mírová p. K. - Harrachov 4:0 (1:0)

Góly: 2x Kůtek, Nosek, Jíra

Vedoucí domácího týmu Petr Dědeček: „Předvedli jsme jeden z nejlepších týmových výkonů na jaře. Pochvalu si zaslouží střelci gólů Jíra a Kůtek a také brankář. Tomáš Kůtek slaví osmnáctiny, tak si dal pěkný dárek. To je perspektivní hráč, s každým zápasem roste. Asi nás brzy přeroste. Vyhrát jsme si dnes zasloužili a ještě super, že nastoupili i dorostenci a zapadli do týmu úplně perfektně. Dorost budeme řešit, už ho nedáme na podzim dohromady. Tak buď budou kluci hrát za áčko nebo půjdou na hostování. Harrachov žádnou velkou šanci neměl. Diváků přišlo hodně a viděli krásné góly z dálky. Dneska jsme měli poslední domácí zápas, tak už jsme to pojali jako loučení se sezónou. Teď nás ještě čeká zápas ve Mšeně.“

Trenér Harrachova Pavel Dolenský: „Dostali jsme vejprask. Hráli jsme hrozně. Tři góly jsme dostali z třiceti metrů. Nedařilo se nám. Už se těšíme na konec sezóny, ale nemusíme se sestupu bát. Dneska ale kluci byli všichni na vystřídání. Na lavičce jsme měli čtyři hráče. O víkendu hrajeme s Desnou v Desné, ale my jsme domácí, to je pikantní.“

Tomáš Čížek: Na půl plynu hrát neumím a nerad prohrávám

Plavy A – Mšeno A 1:3 (1:1)

Góly: Rimský – 2x Obršlík, Nykrýn

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Bylo to zasloužené vítězství hostů, šťastný, kdo dal první gól, ten vyhrál. Soupeř byl o něco lepší, ale byly pasáže, kdy to bylo naopak. Za stavu 1:1 dvě, tři nedali vyložené šance, ale oni taky ne. Trefili jsme tyč, Mšeno taky. Pak měli víc štěstí a dali nám druhý gól, to rozhodlo. My se nemáme za co stydět. Máme hodně absencí, kvalita nám teď už lehce chybí. Pět hráčů ze základní sestavy když nehraje, tak to je hodně, špatně jsme se dávali dohromady. Ještě nás teď čeká Smržovka, my jedeme k ní. Ta hraje o všechno, bude chtít vyhrát, aby si udržela šanci na postup. Může to být zajímavý zápas. Uvidíme, jak to dáme dohromady, upadá motivace, když už se o nic nehraje. Příští týden hrajeme áčko i béčko nastejno , tak to bude náročný. Už vidíme konec sezóny a oslavu."

Trenér Mšena David Ryšavý: „Zápas se nám povedl. Byl pro nás klíčový, kdybychom prohráli, tak by to bylo špatné. Ze začátku byli kluci trochu nervózní, pak jsme se dostali do vedení. Po zbytečné penaltě ale soupeř vyrovnal. V 75. jsme dali na 2:1 a brzy na 3:1 a pak už to bylo super. Plavy bojovaly, je to důrazný tým. Chtěly doma vyhrát. Přišlo hodně fanoušků, jsme rádi, že jsme to dnes zvládli a brali další tři body k postupu. Doufám, že to teď ještě doma s Mírovou potvrdíme. Zranil se nám kapitán, ten už nenastoupí, tak ho musíme nahradit. Chceme to už ale dotáhnout do vítězného konce a mohli jsme si užít oslavu. Chytal nám opět Míra Braniš, podržel nás, má výbornou fazónu. A dneska ještě slaví narozeniny, tak si dal hezký dárek. Kdybych ho neměl, tak nevím, kdo by nám chytal. Chceme vyhrát i kvůli němu a pro něj.“

Roztoky – Smržovka 0:1 (0:0)

Gól: Frydrych

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Bylo to jedno z nejtěžších utkání jarní části. Soupeř byl velmi soubojový a v soubojích neprohrával. Nedostávali jsme se do naší kombinace i šancí jsme měli málo, přeci jen nám tam jeden gól z rohu spadl a vyhráli jsme.“

Za domácí trenér Jakub Illner: „Soupeř se mi nelíbil, dlouhodobě ho vnímám jako zákeřného s nefér souboji. Přijeli s jednoduchou taktikou nakopávat balóny, závěrem dali jediný gól, aby vyhráli. To se jim povedlo. Pochválit musím rozhodčí, hráče a fanoušky. Prohra nás bolí. Soupeř nevyhrál férově. Umím uznat prohru a nekvalitu, možná jsme si vyhrát nezasloužili. Ale dneska se štěstěna přiklonila k týmu, který si to nezasloužil, protože hrál nečistě, až zákeřně. Jsme v tabulce třetí od konce. Chtěli jsme si výhrou zajistit klid do dalšího zápasu, který hrajeme proti týmu Lučan. Musíme vyhrát nebo aspoň remízovat. Dnešek byl pro nás nepříjemný a nespravedlivý.“

Pěnčín – Bozkov 11:1 (9:0)

Góly: 5x Zapadlo, 3x Tokár, Bistiak, Dorničák, Brožek - Šalda

Asistent trenéra Jaroslav Bílek: „Věděli jsme, že Bozkov je poslední a nejslabší tým soutěže. Chtěli jsme si spravit chuť po dvou nevydařených zápasem se Mšenem a se Smržovkou. Kluci hráli v pohodě, za první poločas jim nemám co vytknout. Ve druhém se projevila klasická česká povaha, kluci se na to úplně vykašlali. Jediné pozitivum na tom je, že Kuba Zapadlo dal pět gólů a posunul se v tabulce I. B třídy střelců na první místo. Dneska to byl pro nás takový lepší trénink. Jsme rádi, že už bude konec a uděláme si rozlučku. Končíme v Albrechticích, tam je malé hřiště, bude to fotbal samý souboj, moc se tam netěšíme, bude to o bojovnosti.“

Jablonec n. Jiz. - Albrechtice 0:5 (0:1)



Góly: 3x Bělohlávek, Vávra, Purm

Za domácí předseda FK Jan Nechanický: „Soupeř byl dobře organizovaný. V prvním poločase jsme se ještě drželi, bylo to jen 1:0. Ve druhém poločase jsme dostali hloupý gól z třiceti metrů, gólman to podcenil, svítilo mu proti sluníčko. Od té doby jsme to psychicky neunesli, hra se nám rozsypala a byl to spíš chaos. Pak už jsme svojí nedisciplinovaností kupili jednu chybu za druhou. Soupeř nás trestal. Měli jsme hrát víc takticky. My jsme si to ale chtěli rozdat na férovku, ovšem to u nás nejde. Poslední utkání hrajeme v Držkově. Záchrana je jasná, tak už jsme klidnější. Spíš už musím přemýšlet, jak a co uděláme na podzim.“

Za hosty vedoucí týmu Jan Pipek: „Bylo nás jedenáct, na střídání jen trenér. Hráli jsme dobře, soupeře jsme jednoznačně přehráli. Bylo to tentokrát jednoduché vítězství. Hrálo se nám hezky. Teď nás čeká doma poslední zápas proti Pěnčínu a pak už bude pauza.“