V dalším utkání krajského přeboru zajíždělo áčko Jiskry Mšena na hřiště soupeře do Desné. A remizovalo tam jen se štěstím. Remízu Mšenu zachránil brankář Ferenc. V šatně hostujícího celku zavládlo rozhořčení.

Desná - Jiskra Mšeno A 4:4

Trenér hostů Miroslav Procházka: „Zase jsme nastoupili pro zranění v neúplné sestavě. Ale to není omluva. Do zápasu jsme dobře vstoupili, už ve 12. minutě dal Sedláček krásnou střelou na 1:0. Pak, nechápu proč, jsme přestali hrát. Pak přišly dva rohy za sebou. První jsme odvrátili, při druhém brankář zaspal. Šlo to do malého vápna a Desná dala na 1:1. Před poločasem střela ze skrumáže z dálky, prostřelil to, gólman jesle a poločas byl 2:1. Pak došlo na střídání, brankář šel dolů, přišel druhý. Ve 47. jsme dali na 2:2, pak jsme dostali na 3:2, tři minuty na to na 4:2. To už jsem si říkal, že je s námi konec. Ale pak rozhodčí odpískal penaltu a Čížek upravil výsledek na 4:3. A v 85. dal Hartman na 4:4. Pak ale ještě kopali domácí penaltu, pro nás, bohudík, nedali. Kdyby jim vyšla, mohli jsme odjet s porážkou. My jsme ale měli v Desné vyhrát. Deset minut jsme hráli dobře, pak jsme zase ze hry vypadli, náš výkon byl ve vlnovkách. Nebylo to dobré. Navíc se nám zranil klíčový hráč, Honza Maryško, který je v současné době pro nás nepostradatelný. Zranili se také Hrnčíř a Štemberk. Nevím, kdo se do příště uzdraví. Nám stále chybí stabilní sestava. Přál bych si, abychom už někdy byli kompletní.“

Adam Pelta, manažer Mšena: „Jsem naštvaný, takového soupeře jsme měli porazit i bez klíčových hráčů. Ti, co dostali šanci za chybějící hráče, ještě potřebují čas. Dokonce jsme mohli až v úplném závěru prohrát. Z ničeho nic jsme přestali hrát, zaspali jsme v obraně, dělali jsme velké individuální chyby. Desná měla čtyři velké šance a dala čtyři góly. My jsme se na góly nadřeli.“