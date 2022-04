Jiskra Višňová - Desná 5:1 (4:1)

Branky: 25., 28., 82., 30. Zita Michálek - 24. Kovář (vlastní)

Úspěšnější bylo béčko Velkých Hamrů, které porazilo Sedmihorky 3:1. A kouč Zdeněk Bryscejn si zápas pochvaloval: „Béčko nám dělá radost. Porazili jsme Sedmihorky naprosto zaslouženě. Uspokojila nás i předvedená hra, kluci se snažili hrát fotbal jak má být. Bylo to dobré utkání. V neděli jede B tým k dalšímu zápasu do Skalice.“

Velké Hamry B - Sedmihorky 3:1 (2:1)

Branky: 15. Kodr (vlastní), 43. Janda, 72. Javůrek - 40. Kodr

Na horké půdě Turnova přišel o body Železný Brod. Utkání skončilo 4:1.Sekretář klubu Jaroslav Kletečka k duelu řekl: „Dostali jsme rychlý gól. Pak jsme celkem dlouho odolávali. Turnov je v tabulce první, takže to byl jasný favorit utkání. Nepředpokládali jsme, že tam nějaké body uhrajeme, ale odolávali jsme dlouho. Prohra o dva góly by byla ale určitě přijatelnější. Soupeř byl po celou dobu lepší. My jsme se snažili. Do vyložených šancí jsme se ale nedostali. Naopak Turnov ještě nastřelil dvě břevna. Jejich vítězství bylo opravdu zasloužené a jasné. My se s Turnovem srovnávat nemůžeme, jeho kvalita je oproti nám někde jinde. Alespoň, že jsme dali čestný gól, i když to byl vlastňák.“

Turnov - Železný Brod A 4:1 (1:0)

Branky: 3. Landfeld, 56. Havel, 77. Petržilka, 84. Havel - 87. Rozkovec