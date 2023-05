Už 24. ročník fotbalového turnaje Mc Donald’s Cup začíná roztáčet svoje kola a zaznamenávat první body a góly. V začátcích ho na Jablonecku organizoval zástupce ředitele ZŠ Mozartova Michal Polman. Pro letošní rok předal otěže trenérovi a učiteli Janu Kozderkovi.

okresní kolo Mc D. Cup Železný Brod | Video: Josef Březina

Okresní finále McDonald´s Cupu se v Jablonci koná 11. května. Už ve středu 26. dubna se ale rozjela okresní kola. Jedno se hrálo na fotbalovém hřišti v Železném Brodě, kde proti sobě nastoupily týmy ze ZŠ Lučany, ZŠ Mozartova – Jablonec a ZŠ Železný Brod, Pelechovská. Na hrací ploše se proháněli malí fotbalisté a bojovali o každý balón a každý gól.

Další kola budou následovat ve sportovním areálu ve Velkých Hamrech a na hřišti u ZŠ Mozartova v Jablonci.

Výsledky: 1. ZŠ Mozartova, 2. ZŠ Železný Brod, 3. ZŠ Lučany

Letos se koná už 24. ročník Mc Donald’s Cupu. Na samém začátku ho organizoval zástupce ředitele ZŠ Mozartova Michal Polman. Hlavním koordinátorem okresních kol i okresního finále je letos na Jablonecku Jan Kozderka, trenér mládeže FA Jablonec a pedagog.

„Letos mám tuto akci na starosti poprvé. Přihlásit se může do prvního kola každá škola, a to do kategorie A, to je 1. až 3. třída, nebo kategorie B pro 4. a 5. třídy. Turnaj tentokrát nabízíí také jednu novinku. Jedná se o kategorii, do které se mohou hlásit školy – malotřídky. Tady na Jablonecku to není potřeba, ale v jiných okresech v rámci republiky takovou možnost určitě využijí. Podle toho kolik se v okrese do každé kategorie přihlásí škol, jsou pak rozdělené do okresních skupin. Čtyři nejlepší celky kategorie A a další čtyři kategorie B se pak nominují do okresního finále,“ informoval Jan Kozderka.

FOTO: Vyskeř po roce opět ožila Traktoriádou. Legendární akce přilákala davy

Na Jablonecku se do kategorie A přihlásilo deset škol a do B patnáct škol. Okresní finále se odehraje ve fotbalovém areálu ZŠ Mozartova v Jablonci. Jedná se o největší školní turnaj v České republice. „Mezi dětmi, kteří se fotbalu věnují, i ostatními je o turnaj velký zájem. A zajímají s o něj také pedagogové, tělocvikáři, se kterými spolupracuji. Akcí v průběhu školního roku je hodně a každá škola si vybírá, které se zúčastní,“ informoval Kozderka.

Do zápasu mohou nastoupit nejen ti, kteří už v nějakém fotbalovém týmu hrají, ale také kluci a děvčata, kteří se věnují úplně jinému sportu a do míče kopou jen „na pohodu.“

V minulém roce se obě jablonecké kategorie probojovaly do krajského finále. V kategorii starších Jablonečtí kraj vyhráli a na republice skončili jedenáctí. Mladší byli v kraji na druhém místě a postup do republikového kola jim unikl jen o vlásek.

„Konkurence na hřišti je velká. V krajském finále se potkají už školy, které mají opravdu kvalitní týmy, často složené z hráčů, kteří hrají za fotbalové kluby. Většinou tak prvních šest v pořadí má již zkušenosti s fotbalem. V týmu může být dvanáct hráčů, na hřiště nastupují systémem 5+1. Délku zápasu určuje pořadatel, většinou to bývá dvakrát dvanáct až patnáct minut,“ popsal detaily turnaje Jan Kozderka.

FOTO: Srnčí Důl chrání před bleskovými lijáky soustava tůní

Jablonecký koordinátor má na starosti shromáždit přihlášky škol a rozdělit je do kategorií. „Snažím se rozdělit je do okresních kol například podle zkušeností, aby se v jedné skupině nepotkaly pouze silné týmy. Pomáhají mi také učitelé, tělocvikáři ze základních škol. A pak se už rozeběhnou první kola,“ popsal svoji práci koordinátor.

Jan Kozderka trénuje ve Fotbalové akademii Jablonec kategorii U14, U15. Jako pedagog působí na ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, kde také tento turnaj organizuje. A nemůže v tom zůstat sám, pomoci musí i starší žáci z druhého stupně.

„Starší kluci se už zapojují v okresních kolech a pomáhají organizovat, pomáhají jako rozhodčí, vyzkouší si i roli trenéra nebo pomocného trenéra, starají se o menší spoluhráče. Zkusí si tak práci s mládeží a může se stát, že někdo u ní už zůstane, třeba jako trenér nebo i jako pedagog,“ řekl hlavní koordinátor k organizaci Mc Donald´s Cupu.

Od samého začátku podporuje malé fotbalisty firma Mc Donald’s. Každoročně připraví pro každého účastníka drobný dárek a pro ty nejlepší ještě hodnotné ceny. „Dostáváme pro okresní kola diplom, medaili a drobnou pozornost. Každý hráč si tak odnese z turnaje něco na památku,“ dodal Jan Kozderka. Okresní finále se v Jablonci koná 11. května.