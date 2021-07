Ač jsme v minulosti hlásali, že nijak neprahneme po postupu a prošli jsme si i vlastním řízeným sestupem, a následně jsme i možné postupy odmítali, tak teď cítíme, že je ten pravý čas to otočit a změnit názor. V nastávající sezóně beru pouze první místo a postup do KP, vše ostatní by bylo pro mě a ostatní v klubu velké zklamání,“ zdůraznil jasný a jediný cíl prezident fotbalového klubu FC Pěnčín Jaroslav Strnad.

V regionálním fotbalovém prostředí už je známé, že před letošním fotbalovým ročníkem Pěnčín posílil opravdu ve všech směrech. Mezi Jaroslavem Strnadem a sportovním manažerem Jiskry Mšeno Adamem Peltou došlo k dohodě o spolupráci a následně k přesunu hráčů z Jiskry Mšeno do Pěnčína. „Na nikoho jsme netlačili a bylo jen na hráčích, zda k nám půjdou nebo zůstanou v Jiskře. Netřeba v tomto přesunu hledat zákulisní konspirace. V Jiskře se i přes nesouhlas Adama rozhodli změnit dosavadní koncept klubu, a tak jsme se na spolupráci dohodli my dva po projednání této možnosti s ostatními funkcionáři v našem oddíle. Na pohled to vypadá jako ideální situace pro náš klub, ale má to i negativa. Plno kluků, kteří hráli v Pěnčíně do této chvíle hráli v I.A třídě , obětují se pro náš klub a přesunou se do nově se rodícího B týmu a začnou v okrese,“ vysvětlil situaci prezident FC Pěnčín.

V okresní soutěži má tým už daný jediný úkol, postoupit do I. B třídy. Prezident Strnad zdůraznil, že si jich zato nesmírně váží a děkuje jim za takový přístup. Zrovna tak se obětují i kluci z Jiskry Mšeno, že jsou tento rok sportovně o schod níž, tedy v I.A třídě.

„To není vůbec lehká situace, ale Pěnčín s tím už má zkušenosti. Před 20 lety, když jsme do toho v Pěnčíně šlápli a chtěli jsme opustit okresní přebor, tak k nám přešli hráči jako je například dnešní prezident klubu Velkých Hamrů do té doby hrající divizi Pepa Hnídek a s ním plno dalších. Na jaře hráli na divizních travnatých hřištích a v srpnu na pískovém hřišti v Josefově Dole. Do této doby jsme z toho na Pěnčíně částečně žili,“ připomenul ,minulost Jaroslav Strnad.

Do Pěnčína se přesunulo skoro celé A mužstvo Jiskry Mšeno. „Zmínit musím alespoň Tomáše Čížka, kterého mezi fotbalovou veřejností nemusím představovat. Ten by měl být tváří našeho klubu. A důležitý je pro nás také Pavel Košťál, bývalý prvoligista,“ představil dvě hlavní fotbalová esa prezident klubu.

Velkou posilou pro mužstvo by měl být ještě Nikolas Hlůže z Přepeř. Z okolních oddílů bude dres Pěnčína oblékat ještě Dominik Dědek z Velkých Hamrů a Michal Kohout z Lučan. Tyto hráče měl již Pěnčín dlouhodobě vyhlídnuté ještě před spojením se se Mšenem. „Dále jsme přivedli Jardu Bílka, se kterým však počítáme do B mužstva jako s hrajícím asistentem trenéra. Opouští nás Pepa Hlubůček, odchází do sousedního Držkova,“ dodal ke změnám Jaroslav Strnad.

Realizační tým bude tvořit Mirek Procházka jako hlavní trenér, pozici asistenta bude zastávat Renda Feri a vedoucí družstva bude Jirka Bláha.

Hracím dnem Pěnčína zůstává opět sobota a výkop ve 14.30 hodin. „Takový čas vyhovuje divákům, kteří si pochvalují, že tak za odpoledne mohou shlédnout dva zápasy, jeden u nás a další pak podle svého výběru ještě od sedmnácti hodin,“ připomíná fanouškům prezident FC Pěnčín. „V přípravném období byla vidět u všech hráčů chuť hrát, tak doufejme, že to tak bude i v mistrovských utkáních. Hráčů má teď Pěnčín dost, budou pomáhat i v béčku. Jeho cílem je postup do vyšší soutěže. A mužstvo se musí probojovat do krajského přeboru. To jsou aktuální cíle fotbalu na Pěnčíně,“ zdůraznil hrající manažer A týmu Adam Pelta.

Trenér A týmu Miroslav Procházka:

„Mám k dispozici nadstandardní počet kvalitních hráčů. Zpočátku jsme v přípravném období trénovali společně s B týmem, v závěru jsme se už rozdělili. V áčku trénuje dvacet šest hráčů, počítá se s tím, že když nenastoupí do zápasu, tak pomůžou v béčku. Od vedení klubu máme jednoznačný cíl, postoupit do krajského přeboru a B mužstvo do I.B třídy,“ uvedl kouč Procházka.

Trénoval se svými svěřenci třikrát v týdnu. Přípravné zápasy hrál se soupeřem z Luštěnic (I.A třída), s mužstvem Kosmonos (divize C) a Rejžicemi (I.A).

„Všem hráčům jsem hned na začátku řekl, že mají šanci, i ti z béčka. Pokud budou chodit na tréninky a potvrdí, že na to výkonostně mají, tak budou hrát. Samozřejmě, že tréninkový systém pro A tým je náročnější, bude záležet na každém z nich. Z tréninků, které jsme zatím měli, mám dobrý pocit. Je znát konkurence a to je dobře. Kvalita na některých postech je vidět a je dvoj i trojnásobná. Hřiště i zázemí jsou výborně připravené. Čas ukáže jak výkonnost, tak charaktery hráčů. Jsem překvapený kvalitou hráčů teď už bývalého Pěnčína. A kdybychom hráli mistrák už zítra, tak by určitě tři čtyři z nich nastoupili. První mistrák hrajeme na domácí půdě proti Košťálovu. Hrací dny na Pěnčíně jsou v sobotu ve 14,30 hodin. Pro fanoušky, i pro mne je to ideální, stihneme za odpoledne alespoň ještě jeden fotbal,“ dodal s úsměvem Miroslav Procházka.