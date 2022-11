Pěnčín A – Višňová 1:0 (0:0) Kouč domácích Emil Šafář: „Počasí, mlha, terén, jedno s druhým. A hlavně těžký zápas. Nás v poslední době sráží neproměňování šancí. Jednu takovou jsme měli hned v první minutě a za chvíli na to další. Výborný výkon u nás podal gólman Martin Zoul, který naše vítězství udržel až do úplného konce. My jsme neproměňovali. Měli jsme minimálně čtyři gólové příležitosti, které jsme nevyužili. Krásnou akci pak udělal Pepa Pour a dal z ní rozhodující gól. Díky němu jsme vyhráli. Tři body jsou pro nás tentokrát opravdu zasloužené. My jsme věděli, že Višňová hraje jednoduchý, bojovný fotbal. A že má dva velmi dobré útočníky. Další utkání hrajeme v Mimoni. Zase nám asi někdo vypadne, úplně komplet nebudeme, ale s tím se potýkají určitě všechny týmy.“

Sedmihorky – Slovan Frýdlant 5:1 (2:0)

Za domácí trenér Pavel Šafář: „Jsem spokojený s výsledkem i se hrou, na těžkém terénu byla velice dobrá. Zápas měl kvalitu. Několik výtek bude, ale jinak hráči zvládli utkání dobře. Trochu nám udělalo problém střídání, ale zvládli jsme to a mám radost, že se konečně prosadil střelecky Martin Ložek a také Matěj a Marek Randákovi, kteří dali v začátku hned góly. Teď nás čeká Višňová. Bude to pro nás oříšek, má dva výborné hráče, útočníky. Doma hraje Višňová dost nepříjemně. Nečeká nás tam asi ani příliš kvalitní hřiště. Zápas nebude jednoduchý, ale neřeknu nic jiného než, že tam jedeme vyhrát.“

Rovensko – Mimoň 3:4 (1:2)

Za domácí asistent trenéra Marek Náhlovský: „Důležité utkání se nám, bohužel, nepovedlo. Soupeř byl slabý, ale my jsme byli ještě slabší. Chyběli nám klíčoví hráči, útočníci, kteří zakončují a dávají góly, jako je Šimek a Drozen. Taky máme velkou marodku. Zranil se nám navíc Pařízek, který ještě hraje za Turnov futsal, tak právě při něm. Za nás nastoupil slepený mančaft, góly byly laciné, soupeři jsme je připravili. Podařilo se nám ale přece jen vyrovnat na 3:3. V úplném závěru jsme dostali gól hlavou. Měli jsme udržet alespoň remízu. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát a tím jsme byli pořád vytažení a Mimoň dávala góly. V posledních dvou kolech máme Hrádek a Hamry v předehrávce. S body příliš nepočítáme. Ale zázraky se dějí, i když na konci sezóny máme dva hodně silné soupeře. Míč je kulatý, stát se může cokoli. Rozhodčí pískali celkem dobře, celkově to bylo pohodové utkání, ve kterém jsme ale my tahali za kratší konec provazu. Do dalšího zápasu také půjdeme bez několika hráčů, kromě marodů mají někteří, vzhledem ke státnímu svátku a volnu, dovolenou. Budeme to muset doplnit dorostenci a nějak už poslední kola dohrát.“

Lomnice n. Popelkou – Hrádek n. N. 3:1 (2:0)

Vedoucí domácího týmu Zdeněk Baudyš: „První poločas byl asi náš nejlepší, který jsme na podzim zahráli. Oboustranně to byl dnes výborný fotbal, dali jsme dva pěkné góly, Fedorko a Lábek ??? to oba udělali moc hezky. Pochvalu zaslouží taky náš gólman, dva góly chytil. Za dostali hosté červenou kartu, šli do deseti a pak už to bylo hodně nervózní. I v deseti nám ale dali gól na 2:1, ale utkání rozhodl právě gól Fedorka. Ve druhé půli už moc fotbalu k vidění nebylo, spíš hodně karet a nervozita, dost faulů. Soupeř to nezvládl a my jsme taky hloupě faulovali. Zápas jsme vyhráli, bodů máme jako nikdy. Teď jedeme do Hamrů, to bude zajímavé utkání.“

Nový Bor – Železný Brod 5:2 (4:0)

Milan Mayer trenér hostů: „Pořád stejná písnička. Jsme lajdáci, je to neuvěřitelné. V šatně se na všechno připravíme, všichni to chápou. Vylezeme na hřiště a je konec. Už v 9. minutě soupeř nedá, my se z toho nepoučíme a uděláme tři chyby, no a dostaneme tři góly. To není možné do nekonečna tolerovat. A ve 32. minutě jsme stáhli dva kluky, prohrávali jsme už 4:0. Je po zápase. V šatně jsme se trochu vyburcovali, ale pak přišel pátý gól a byl konec. Nám se pak podařilo dát dva góly. Výsledek 5:2 je debakl, spadli jsme na třinácté místo, byl to zápas o poslední příčky tabulky. A my se v tom pořádně mácháme. Teď máme dva zápasy doma, musíme zabodovat Jestli body žádné nevytěžíme, bylo by to špatné. Jsme z toho smutní. Když jedeme ven, jsme čtvrtinové mužstvo. Musíme ale jet dál a přemýšlet nad dalším utkáním. Přece jen kraj je pátá nejvyšší liga v naší republice. Jsme rádi, že ji hrajeme, ale musíme dát hlavy dohromady a zlepšit, co půjde. Jaro, dvanáct odehraných kol, nemůžeme začínat s osmi body, jedenáct, čtrnáct by bylo lepší.“

Studenec – Velké Hamry B 1:10 (1:4)

Za hosty trenér Zdeněk Bryscejn: „Splnili jsme roli favorita. Šance, které jsme si vytvořili, jsme proměňovali. Už v poločase jsme vedli o tři góly. Zápas jsme měli pod kontrolou. Uchvátili mě místní fanoušci, kteří, i když jejich tým prohrával, tak mu fandili do poslední chvíle a vytvořili tak příjemné prostředí i pro nás. Dokonce svým hráčům poděkovali. To bychom jim mohli závidět.“