„S kvalitním soupeřem jsme 3:1 prohráli. Ale byli jsme důstojným soupeřem. Už jelo méně hráčů, pomalu se začíná krystalizovat základní sestava, užší kádr, který by měl být připravený hrát mistráky. I přes prohru jsem byl s výkony hráčů spokojený,“ okomentoval výkony trenér pěnčínského áčka Miroslav Procházka.

A chválil také posledních několik tréninků, které hráči absolvovali v minulém týdnu. „Byli dost ostré. Jeden absolvovali hráči v Srnčím dole, běželi šestkrát kilometr v určitém čase. V dalším je čekal kruhový trénink a taky hra tři na tři v určitém intervalu, to je taky náročné,“ popsal přípravu pěnčínský kouč Procházka.Pro Kosmonosy bylo utkání už generálkou na první mistrák. A také si kvalitu zápasu pochvalovaly. Ve středu se v přátelském zápase potkal Pěnčín s B týmem Velkých Hamrů. Na pěnčínské hřiště dopadaly proudy vody, lilo jako z konve. Domácím se dařilo. Soupeři nastříleli devět branek, poločas skončil 5:0. Branky: 3 Pelta, 2 Nulíček, Čížek, Vebr, Hrnčíř, Dědek.

K utkání řekl trenér Miroslav Procházka: „S výkonem jsem byl spokojený. Utkání se nám vydařilo. To, co jsme si řekli, tak jsme hráli až do konce, běhali jsme, napadali. Soupeři jsme nedali šanci a přehrávali jsme ho ve všech směrech. Neviděl jsem tentokrát u nás žádnou slabinu.“

Za hosty okomentoval duel Josef Hnídek. „Výsledek hovoří za vše. Z naší strany to bylo špatné, hrůza. Na nic se nechceme vymlouvat. Pěnčín byl po všech stránkách lepší a vyhrál zaslouženě. Věřím, že toto byl náš ojedinělý výpadek. Všechny hráče jsem si vybral a stojím za nimi. Poctivě trénují a je radost s nimi dělat. My se teď hlavně s A týmem připravujeme už na sobotní první utkání divize, které hrajeme doma“

Kdo nastoupí v sobotu

Zdeněk Bryscejn: „Já jsem byl na tréninku s A týmem, takže si teprve společně s hráči a Pepou Hnídkem, který tam s nimi byl, něco řekneme k zápasu řekneme. Potřebujeme teď hlavně doladit áčko, na Pěnčín jeli zbývající. Dopadlo to, jak to dopadlo.“Poslední generálka před začátkem I. A třídy čeká Pěnčín v sobotu 31.7. od 10,30 v Rejšicích. Soupeř je také účastníkem I. A třídy. „To už bude jasné, kdo bude tvořit základ týmu. Úkol do nové sezóny máme na Pěnčíně jasný, A i B tým chce postoupit,“ zdůraznil Procházka.