„Splnili jsme povinnostní výhru, rozdíl byl markantní. Pošetřili jsme síly některých kluků, prostřídali jsme, všichni se podělili o minutáže a hráli. Nikdo se nezranil, dobře jsme si zastříleli a dali pár pěkných gólů. O góly se podělilo osm střelců. Kvalita soupeře chyběla,“ nechtěl příliš rozebírat jasné vítězství kouč A týmu Pěnčína Emil Šafář.

Pro mužstvo je velké pozitivum to, že se po vážném zranění a roce léčení dostal do hry zase Honza Díl. To je důležitý moment před koncem sezóny. Pěnčín se tak už chystá na další zápas. Čeká ho duel, který hodně napoví, kdo se stane vítězem sezóny. Proto jízdu s Mimoní bralo mužstvo jako takový lepší trénink. „Je dobře, že jsme dnes mohli některé hráče trochu šetřit, někteří se musí ještě douzdravit. V sobotu 4. června ve 14,15 hrajeme doma s béčkem Velkých Hamrů,“ připomenul trenér Mimoně Šafář.

Na pěnčínském hřišti se tak potká první Pěnčín s 57 body a druhé Velké Hamry B s 54 body.

Rovensko – Hrádek n. N. 1:7 (1:2)

Góly: Mazánek – 3x Polívka, 2x Vacek, Holeček, Kavan

„Vedli jsme 1:0, hráli jsme dobře. Na konci prvního poločasu jsme ale dostali dva góly, ale to ještě nenasvědčovalo tomu, že by to měl být nějaký debakl, protože hra byla vyrovnaná. Pak nám zranili gólmana, ten dostal žlutou a byla penalta. Úplně jsme se rozsypali. Dokonce my jsme dvakrát nedali penaltu. A pak už z toho ten debakl opravdu byl,“ popsal situaci na domácím hřišti trenér Jiří Mencl.

K tomu ještě domácí neměli nikoho na střídání. Soupeř mohl střídat v klidu. Domácích je sice, jak trenér potvrdil, jednadvacet, ale z toho deset lidí nehraje, nepřijde, někdo je zraněný, odjede, někdo se i omluví. Upozornil na to, že dnes už není mezi hráči na této úrovni žádná konkurence a podle toho se někteří chovají. Trenér spíš už jen přemlouvá, kdo přijde hrát. „Závěr je dnes takový, že Rovensko dostalo debakl a Hrádek byl lepší. Teď máme doma Lomnici a pak jedeme do Studence, jestli se teda dáme vůbec dohromady a odjedeme,“ konstatoval kouč.

Sedmihorky – Višňová 3:0 (1:0)



Góly: Žabokrtský, Močkovský, Poledne

„S trenérem soupeře jsme se shodli na tom, že na šance to bylo pět pět, šest šest. My jsme tři šance proměnili, průběh hry výsledku neodpovídá. V tom byl zásadní rozdíl. Obrovské problémy nám dělali oba útočníci Michálek, Mazánek. Mnohokrát při nás stálo štěstí. V tomto pohledu je výsledek pro Višňovou krutý. Na hřišti to vypadalo tak, že je zápas vyrovnaný. Možná jsme byli trochu lepší v držení míče a v mezihře. Ale soupeř byl nebezpečný z každého protiútoku, byly tam tyče, břevna,“ popsal duel kouč Sedmihorek Pavel Šafář.

Za výsledek byl rád a hráče pochválil. Domácí nehráli špatně, ale kvalita višňovských útočníků je vysoká. Trenér Šafář pochválil dorostence Jirku Opluštila, který s týmem odehrál už třetí utkání a zase velice dobře. Zdůraznil, že má zajímavé předpoklady a pokud na sobě bude pracovat, tak by to na krajský přebor mohlo být až nadstandardní. A dodal, že právě takový hráč je největší pozitivum zápasu, protože, ať hraje na různých postech, tak je zvládá.

V Hamrech se hrál bezstarostný fotbal. Brod hlásí: Jsme zachránění

„V základu máme dva sedmnáctileté kluky. I proto jsou takové zápasy důležité, že dostanou šanci a sbírají zkušenosti. A to samé je u Radka Poledne, který u nás působí od začátku sezóny a má odehraných sto procent minut. A ještě máme další dva mladíky, taky se s námi připravují pravidelně. Je pro ně teď škoda, že v závěru hrajeme s mužstvy ze špičky tabulky. A proto hrajeme každý zápas na výsledek, na vítězství. Oba jmenovaní už ale dostávají minutáž větší,“ zhodnotil Šafář své svěřence.

Příště hrají Sedmihorky s Hrádkem a chtějí vyhrát. V tabulce jsou třetí, Hrádek čtvrtý, fanouškům možná nabídnou oba týmy hezký, kvalitní fotbal. Navíc v Sedmihorkách teď mají nadstandardně připravené, kvalitní hřiště.

„Jdeme zápas vyhrát a udržet se v boji o pódiovou trojku až do posledního kola,“ má jasno trenér.

Stráž p. Ralskem – Železný Brod 0:5 (0:0)



Góly: 2x Roll, Mitáč, Špivák, Müller

„Jedním slovem, byla to ostuda. Jeli jsme tam s úplně jiným cílem a nepovedlo se nám vůbec nic. Tato sezóna, její konec, se mi hodnotí hodně špatně. Jediné pozitivní je, že jsme zachráněni. Po sezóně si musíme sednout a udělat z toho závěry. Podali jsme mizerný, nezodpovědný výkon, ne hodný krajského přeboru. Už to trvá dlouhodobě,“ negativně hodnotil utkání na půdě soupeře trenér Brodu Milan Mayer.

Železnému Brodu chybí lídr, který by tým řídil na hřišti. Trenéři sice dávají rady, ale za hráče to uhrát na ploše nemohou. Když Brod prohrává, tak se z toho jen těžko sbírá. A to by se mělo změnit v neděli, kdy nastoupí proti předposlednímu Studenci. Vyhrát doma je povinnost.

A navíc mají ve fotbalovém areálu v Železném Brodě velkou slávu. Slavnostně otevřou nově vybudovanou tribunu. A aby toho nebylo málo, přijede stará garda Sparty.

„Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli. Zmobilizujeme všechny síly a postavíme ty nejlepší hráče. Sezónu pak zakončíme utkáním s Frýdlantem,“ plánuje nejbližší fotbalovou budoucnost svého týmu Milan Mayer.